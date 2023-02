Fedez contro Mario Giordano su Instagram: ‘Fuori dal Coro chiede ai miei amici se sono gay’, cosa è successo

Fedez è uno dei personaggi più chiacchierati del momento, neanche tanto per il bacio con Rosa Chemical nel corso della finale del Festival di Sanremo, quanto per sapere quali sono gli sviluppi tra lui e la moglie, la nota influencer Chiara Ferragni. Proprio dopo quel bacio, infatti, si è sentito parlare di una presunta crisi di coppia tra i due. Il rapper, dopo quei fatti era scomparso dai social, per tornare con… insulti.

Fedez scatenato contro la trasmissione ‘Fuori dal coro’

Fedez si è schierato contro la trasmissione condotta da Mario Giordano, Fuori dal Coro, in onda su rete 4 il martedì e ha sottolineato: “Una giornalista ha contattato tutti i miei amici di infanzia per chiedere se io sia gay. Non sono gay, non avrei problemi a dirlo se lo fossi”.

Una cosa che proprio non è andata giù al marito della nota influencer che usa toni anche molto aggressivi per rispondere all’’inchiesta’ sulla sua presunta omosessualità. “Caro Mario Giordano, cari amici di Fuori dal Coro – dice Fedez-, siete la cloaca del giornalismo. Perché Fuori dal Coro ha la priorità di fare un’inchiesta su di me per vedere se sono omosessuale? Forse perché ho mostrato le foto dei vostri amici fascistelli vestiti da nazisti?” Torna sulla sua esibizione in cui ha strappato la foto del sottosegretario vestito in uniforme nazista.

La risposta di Giordano al rapper

L’attacco senza mezzi termini del noto rapper ha provocato una reazione immediata da parte di Giordano che ha dichiarato: “Caro Fedez ti sei sbagliato. Fuori dal coro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale. Mi spiace deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulle case occupate, e nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti”. Dopo la replica del giornalista chissà se Fedez tornerà sull’argomento o farà cadere la cosa, come le richieste sempre più insistenti circa la fine del suo matrimonio.