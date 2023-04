I Ferragnez e le ‘vacanze romane’: giro in famiglia nella Tuscia

I Ferragnez non sono in crisi. Solamente qualche mese fa, a seguito soprattutto delle vicende avvenute durante il Festival di Sanremo 2023, si parlava di quella che poteva essere una loro possibile rottura, e non di certo a causa dell’innocuo bacio di Rosa Chemical, che ha comunque avuto il merito di suscitare un gran scalpore. Ma si riteneva che con quel ”colpo” Fedez fosse riuscito a sottrarre al scena a Chiara, facendola andare fuori di testa.

Bacio Fedez e Rosa Chemical a Sanremo: ‘Non era un atto osceno’

I Ferragnez e le vacanze romane nella Tuscia

C’erano diversi indizi, ad ogni modo, che portavano in quella direzione. Come ad esempio l’assenza di stories Instagram da parte del rapper, e altro, che avevano da subito suscitato l’allerta da parte dei media e dei tabloid, pronti con il loro ”coccodrillo” sulla rottura della coppia più social di sempre. Ma non è stato così. Anzi, la coppia è felice, ed è anche in vacanza, come dimostrato i recenti avvistamenti proprio nella zona.

Al palazzo Farnese di Caprarola

Ed eccoli, allora, ancora insieme, alle prese con le loro ”vacanze romane”, che per i Ferragnez proseguono nel viterbese. Sono stati beccati, dunque, mentre la coppia più social d’Italia – Chiara Ferragni e Fedez – ha visitato, con tanto di figli al seguito, il palazzo Farnese di Caprarola, certamente, come molti lettori sapranno, uno degli esempi più fulgenti di dimora rinascimentale che la Tuscia può offrire ai suoi avventori di sempre. Uno scatto rubato, in cui si vede la coppia di fronte alla scalinata del palazzo. Come commentato anche dal Primo Cittadino: “È stato un vero piacere e una graditissima sorpresa ospitare a Caprarola, in visita a palazzo Farnese, Chiara Ferragni, Fedez e i loro piccoli, come tutti gli ospiti del nostro meraviglioso palazzo siete i benvenuti e un invito a ritornare presto”.