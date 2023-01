Gianni Morandi, chi è la moglie Anna: età, lavoro, figli, foto e Instagram

Chi è Anna, la moglie di Gianni Morandi? Partiamo da un presupposto: Gianni Morandi è un mito vivente della canzone italiana, alle prese proprio in queste ultime settimane anche con alcuni eventi per l’organizzazione del Festival di Sanremo 2023, aiutando e supportando il direttore artistico Amadeus nell’orchestrazione di tutto lo spettacolo che andrà in scena sull’Ariston proprio nei primi di febbraio. Sul quel fronte è tutto pronto, e manca davvero poco. Ma veniamo al dunque: chi è la moglie di Gianni Morandi Anna, che sembra occuparsi in tutto e per tutto dei sociale e dell’immagine anche del marito?

Anna, la moglie di Gianni Morandi

La moglie di Gianni Morandi è Anna Dan, ed è nata il 12 ottobre 1957. Non sappiamo molto della sua vita prima del matrimonio con il grande cantante e musicista italiano, ma ora è dirigente di una società informatica e proprio grazie al suo lavoro ha conosciuto l’amore della sua vita. Anna e Gianni si sono, poi, sposati ufficialmente il 10 novembre 2004 con una cerimonia intima con pochissimi parenti ed amici, anche il luogo delle nozze è rimasto segreto sino ad oggi, per evitare incursioni indesiderate ovviamente. L’unica cosa che si sa, è che il paese era Monghidoro, quello d’origine del cantante.

Il primo incontro e la scintilla amorosa

I due però, si erano innamorati dieci anni prima in occasione di una partita di calcio stando ad alcune indiscrezioni. Lei, Anna, si trovava in tribuna per seguire la partita, mentre Gianni Morandi era proprio in campo, a giocare. Fra di loro, dopo quella prima visione è scattato subito l’amore e non si sono mai più lasciati.

Il figlio Pietro

Prima ancora delle nozze, però, il loro amore aveva raggiunto l’apice con la nascita del figlio Pietro, venuto al mondo nel 1997. Il figlio, ormai ragazzo, compare spesso nelle tante foto che vengono postate dai due sulla pagina Facebook del celebre padre. Infatti, a quanto pare Anna si occuperebbe dei profili social di Gianni. Le foto riportano quasi sempre la didascalia ”Foto di Anna”.