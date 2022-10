Angelo Madonia, chi è il ballerino di Ballando con le Stelle: età, chi è la fidanzata, foto, figlie, Instagram, Ema Stoklholma

Ormai ci siamo, manca davvero poco alla nuova edizione di Ballando con le Stelle! Gli affezionati telespettatori e i fan della trasmissione sono già in fibrillazione e non vedono l’ora che questa nuova avventura abbia inizio! I colpi di scena e le scoppiettanti novità non mancheranno e nei prossimi, imperdibili appuntamenti non vediamo l’ora di raccontarveli. Nel frattempo, è uscito il cast dei protagonisti, tra di loro anche il nuovo maestro Angelo Madonia Conosciamolo meglio!

Angelo Madonia: biografia

Angelo Madonia ha 38 anni ed è originario di Palermo. Nato il 27 luglio del 1984, Angelo è del segno zodiacale del Leone. Ballerino e coreografo di professione, Angelo comincia a muovere, letteralmente, i primi passi nel mondo della danza all’età di 11 anni. L’impegno, la costanza, la dedizione e la passione lo portano presto a varcare la soglia del Teatro Massimo di Palermo; da questo momento in poi i successi professionali non tardano ad arrivare.

Carriera

Angelo Madonia si forma a Palermo e oltre ad aver danzato al Teatro Massimo ha avuto modo di calcare ambiti ed internazionali palcoscenici come ad esempio teatri inglesi, russi, cinesi. A corollario di ciò, nel 2006 arriva la partecipazione alla terza edizione di Ballando con le Stelle che lo vede protagonista insieme a Pamela Camassa. I due arrivano secondi, dopo il duo composto da Fiona May e Raimondo Todaro.

Molteplici e diversificati i ruoli ricoperti nel corso della propria carriera dal ballerino palermitano: dal direttore tecnico in alcune scuole di danza tra le quali il Lab Studio di Milano — fino alla collaborazione in “ballerine per una notte” a Ballando con le Stelle 2021.

Curiosità

Ecco alcune curiosità sul nuovo maestro di Ballando con le Stelle che forse non conoscete. Angelo si è diplomato alla scuola per geometra, suona la batteria, dal 2019 è giudice internazionale della World DanceSport Federation e ha moltissimi tatuaggi su tutto il corpo. Ne sono un esempio tra gli altri, la rosa sul collo e il lupo sulla mano sinistra.

Figlie

Angelo ha due figlie: Alessandra e Matilde.

Instagram

Angelo è molto seguito sui social. Il suo account vanta infatti oltre 20mila follower!