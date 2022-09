Milly Carlucci: chi è, età, carriera, vita privata, chi è l’ex marito, figli, Instagram, foto, separazione e Ballando con le Stelle

Torna puntuale l’appuntamento pomeridiano della domenica con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Rai 1. Tra gli ospiti di oggi di Mara Venier, la zia d’Italia, anche Milly Carlucci, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera, proprio lei che da sabato 8 ottobre sarà al timone di una nuova e imperdibile edizione di Ballando con le Stelle.

Dagli esordi al successo di Milly Carlucci

Milly Carlucci, all’anagrafe Camilla Patrizia Carlucci, è nata a Sulmona il 1°ottobre del 1954, figlia di un generale dell’Esercito Italiano e di Maria Caracciolo. Ha vissuto la sua infanzia a Udine, per poi trasferirsi a Roma durante l’adolescenza. Nel 1972 Milly ha vinto il concorso di bellezza Miss Teenager, ma il primo esordio televisivo e la prima occasione di notorietà le viene offerta nel 1976 dalla trasmissione L’altra domenica, di Renzo Arbore, dove ha partecipato come inviata fino al 1978. Durante gli anni ’80 Milly è diventata nota al pubblico televisivo come conduttrice di molti programmi televisivi per le reti Rai e Mediaset. Tra i suoi programmi di successo: Scommettiamo che…?, Luna Park, Pavarotti &Friends e Ballando con le stelle.

L’attività come cantante e attrice

Non solo conduttrice perché Milly, dotata di una bella voce, è stata messa sotto contratto dalla Lupus nel 1979 ed ha iniziato anche un’attività come cantante. Ha duettato con Fausto Leali nella canzone Che vuoi che sia.

Conduttrice televisiva, cantante, ma anche attrice. Milly Carlucci ha debuttato al cinema nel 1980 al fianco di Adriano Celentano nel film di Castellano e Pipolo Il bisbetico domato e ha calcato anche il palcoscenico teatrale quando ha recitato nel 1987 in una commedia teatrale diretta da Bruno Colella. Da anni, ormai, è alla conduzione di Ballando con le Stelle e de Il Cantante Mascherato, programmi di punta della Rai.

Chi è il marito, vita privata

Milly Carlucci è sposata dal 1985 con l’ingegnere Angelo Donati. La coppia ha due figli: Angelica, nata nel 1986, e Patrick, nato nel 1991.

Milly Carlucci è la sorella della conduttrice televisiva, ex parlamentare ed ex sindaco Gabriella e della conduttrice e regista Anna.

Instagram: Milly Carlucci punta sui social

Molto seguita su Instagram, con l’account @milly_carlucci vanta oltre 150 mila followers.