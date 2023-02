Articolo 31 a Sanremo 2023: chi sono, età, canzoni, album, testo, video e significato di Un bel viaggio

Gli Articolo 31 sono uno storico duetto del rap, hip-hop italiano degli anni ’90 che ha fatto sognare generazioni di giovani ribelli. In barba all’età, hanno deciso di tornare come emergenti sul palco di Sanremo 2023 con il brano “Un bel viaggio”, ecco tutto quello che sappiamo sul loro brano in gara.

Dagli esordi al debutto, chi sono gli Articolo 31

Il duo è composto dal famoso J-Ax e Dj Jad, rispettivamente Alessandro Aleotti e Vito Luca pellegrini. Ad oggi, il primo ha 50 anni e il secondo ne ha 56, entrambi da sempre lavorano nel mondo della musica. La band si forma nel 1990 a Milano e il nome deriva dalla “Sezione 31” di una legge emanata in Irlanda in quegli anni, che vedeva vietata la possibilità di manifestare la propria libertà d’espressione, anche se l’origine del nome è controversa e non sappiamo se sia una citazione corretta. Hanno fatto la rivoluzione nella musica italiana e non solo, perché hanno portato a Milano l’hip hop, un genere ancora molto underground dalle nostre parti. Hanno anche portato in Italia anche il Freestyle e il campionato dei ritornelli.

Canzoni e album della band

L’album del debutto è “Strade di città”, del 1993, che conteneva le famose canzoni “Nato per rappare” e “6 quello che 6”, ma anche “Tocca qui” e “Ti sto parlando”, che diventeranno successi radiofonici. L’anno dopo, nel 1994 esce un altro album “Messa di Vespiri”, che porta il duo in cima alle classifiche e l’hip hop spopola in Italia. Nel 1995 esce il terzo album “Un disco per l’estate”, cavallo di battaglia del gruppo. Seguirono decine di tour nazionali e internazionali. Nel 2006 si separano temporaneamente per intraprendere una carriera da solisti e J-Ax collabora in vari duetti con Fedez. Nel 2013, dopo 10 anni dall’uscita dell’iconico album “Italiano medio”, annunciano il loro ritorno a fanno un tour di 10 date che va sold out. Oggi, sono pronti a tornare sul palco di Sanremo.

“Un bel viaggio” a Sanremo 2023: testo, video e significato

Lo storico duo ha deciso di tornare sul palco di Sanremo con un nuovo brano dal nome “Un bel viaggio”. Un’altra novità ha fatto impazzire tutti i fan: i due stanno registrando anche l’ottavo album. Sul profilo ufficiale Instagram hanno annunciato a gran voce il loro ritorno. Il testo ed il video devono essere ancora resi pubblici, mentre hanno già diffuso il significato della canzone: “Il nostro brano parla di amicizia maschile, assolutamente di amicizia al maschile”. I fan si aspettano ad un pezzo che ripercorra la loro storia, forse un po’ sentimentale, ma sempre dal sapore “alternative”.

Ecco il testo della canzone:

Com’eravamo belli

In queste vecchie foto,

Due martelli

Anche se non battevamo chiodo.

Io e te scappati da un quartiere velenoso,

A differenza loro abbiamo trasformato

L’eternit in oro.

Là, dove scegli o lavori per due spicci

O spacci pezzi,

Per noi era una miniera di diamanti grezzi.

Vestiti larghi, amici stretti,

Avevamo la visione anche senza farci i funghetti.

La fantasia viaggiava,

Celebrità da strada,

Ma ai nostri non bastava,

Come la busta paga,

Non volevamo una storia italiana,

Con la prima che ci sta

Che metti incinta

E ci metti su casa.

Non volevamo crescere,

Ma è successo tutto a un tratto

E fai tutte le cose che

Giuravi non avresti fatto.

Anche morire giovani non puoi più perché

Adesso c’hai la family e dipende da te.

Non volevamo crescere,

Che ansia e stress,

Però è un bel viaggio.

Poi ce l’abbiamo fatta,

All’inizio era una pacchia,

Come Frank Sinatra con la Mafia.

Ma poi diventa un lavoro e il lavoro diventa ansia,

Tipo che ti senti solo a mandare avanti la baracca,

Poi darsi il cinque,

Ma senza guardarsi in faccia,

Solo perché squadra che vince non si cambia,

Ma se sei in gabbia prima o poi scoppi di rabbia come un bimbo che si porta la palla,

Vaffanculo basta.

Così che dopo abbiamo scritto il manuale su come trasformare un socio in un rivale.

Su come misurare vita e successo,

Che se a me va male

Godo perché a te va peggio.

Non volevamo crescere,

Ma è successo tutto a un tratto

E fai tutte le cose che

Giuravi non avresti fatto.

Anche morire giovani non puoi più perché

Adesso c’hai la family e dipende da te.

Non volevamo crescere,

Che ansia e stress,

Però è un bel viaggio.

Che viaggio…

E poi

Ci siamo odiati davvero,

Lei t’ha lasciato e ridevo,

Tua mamma è volata in cielo

E al funerale non c’ero.

Un uomo è come il vino

Il tempo lo impreziosisce,

Invece quello cattivo

Invecchiando si inacidisce.

Quindi che l’orgoglio si fotta,

Siamo stati due coglioni infatti funzioniamo in coppia.

Nella vita gli amici li scegli,

Noi siamo quelli

Che si vogliono bene anche quando si fanno la guerra,

Come i fratelli.

Non volevamo crescere,

Ma è successo tutto a un tratto

E fai tutte le cose che

Giuravi non avresti fatto.

Anche morire giovani non puoi più perché

Adesso c’hai la family e dipende da te.

Non volevamo crescere,

Che ansia e stress,

Però è un bel viaggio…

(Testo Tv Sorrisi e Canzoni)