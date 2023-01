Il Cantante Mascherato 2023, quando inizia: data, cast concorrenti, ci sarà Valeria Marini?

Arrivato alla sua quarta edizione, il programma Il Cantante Mascherato si appresta ad aprire i battenti a partire dal prossimo 18 marzo. Anche in questa edizione i colpi di scena e le soprese non mancheranno, a cominciare dai concorrenti in gara, tra i quali è pronta a fare capolino anche un volto molto noto del piccolo schermo. Di chi si tratterà?

Il Cantante Mascherato 2023 con Milly Carlucci: quando inizia, maschere, giudici e cast concorrenti

Valeria Marini parteciperà al Il Cantante Mascherato?

Stiamo parlando della showgirl Valeria Marini che, salvo colpi di scena, è pronta a partecipare alla nota trasmissione, mettendosi dunque in gioco in una versione inedita rispetto ai ruoli che è solita ricoprire. La sua carriera, dunque, negli ultimi anni caratterizzata da reality e talent show è pronta per arricchirsi di un ulteriore tassello che andrà a consolidare il proprio bagaglio artistico e professionale. Dopo otto anni di distanza dalla partecipazione a Notti sul Ghiaccio, la showgirl si ricongiungerebbe a Milly Carlucci. Quale sarà la maschera scelta per lei?

La nuova edizione dello show

Per svelare tutti i dettagli della partecipazione di Valeria Marini al cantante Mascherato bisognerà portare ancora un po’ di pazienza in quanto, come anticipato, la nuova edizione del programma prenderà il via a partire dal prossimo 18 marzo. L’appuntamento è sempre su Rai 1 e vedrà al timone la maestria della conduttrice Milly Carlucci, pronta a regalare un momento di gioia e spensieratezza ai propri telespettatori. Previste delle novità all’interno della giuria ed anche l’arrivo del ‘mascherato per una notte’. Inoltre, la nuova edizione de Il Cantante Mascherato si porrà in sfida al serale di Amici che andrà in onda proprio in quel periodo. Chi avrà la meglio? Non ci resta che attendere e scoprirlo!