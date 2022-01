Valeria Marini: chi è, età, carriera, film, chi è il fidanzato, altezza, oggi, occhio, Instagram, patrimonio, figlio, Grande Fratello Vip

E’ tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 come sempre condotto da Alfonso Signorini. Questa volta al suo fianco, come opinionisti, non ci saranno Antonella Elia e Pupo, ma sulle poltrone rosse siederanno due donne: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, che conosce bene i meccanismi della casa più spiata d’Italia perché ha partecipato in passato come concorrente. Tra i partecipanti dovrebbe esserci anche Valeria Marini, ma conosciamola meglio!

Valeria Marini: chi è, età, carriera, Grande Fratello Vip

Valeria Virginia Laura Marini è nata a Roma il 14 maggio del 1967, ma in seguito alla separazione dei genitori si è trasferita a Cagliari. Valeria ha raggiunto l’apice del successo nei primi anni novanta grazie alla sua partecipazione come primadonna a diversi varietà del Bagaglino. Nel corso della sua lunga carriera ha lavorato anche come conduttrice di trasmissioni televisive, fra cui il Festival della Canzone Italiana di Sanremo, Scherzi a parte, Domenica In. Ha partecipato come concorrente e protagonista a diversi reality show: L’Isola dei famosi, Grande Fratello Vip e Temptation Island Vip. Dal 2005, inoltre, parallelamente all’attività di showgirl e attrice, Valeria è attiva nel campo dell’imprenditoria: è una stilista e produttrice cinematografica.

Valeria Marini: vita privata, chi è il fidanzato, ex marito

Valeria Marini ha avuto una lunga storia d’amore con il produttore Vittorio Cecchi Gori. Durante la relazione, la Marini ha avuto un aborto spontaneo a causa di gravi problemi di salute. Valeria nel 2013 ha sposato l’imprenditore Giovanni Cottone nella Basilica di Santa Maria in Aracoleli a Roma, ma i due dopo meno di un anno si sono separati. La Sacra Rota ha poi dichiarato nullo il matrimonio perché è venuto alla luce che l’uomo si era già sposato in chiesa precedentemente con un’altra donna. In seguito, la showgirl ha avuto una relazione con l’imprenditore Patrick Baldassari, nel 2018: i due, insieme, hanno partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip e sono usciti separati dal programma. Valeria Marini si è poi legata a Gianluigi, un imprenditore vent’anni più giovane, ma la loro storia è giunta al capolinea.

Valerina Marini: Instagram

Valeria Marini è molto seguita su Instagram. Con il suo account @valeriamarini vanta 1 milione di followers.