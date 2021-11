Giacomo Urtis: chi è, età, carriera, prima e dopo, chi è il fidanzato attuale, altezza, curriculum del chirurgo, Instagram, Grande Fratello Vip

E’ tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 come sempre condotto da Alfonso Signorini. Questa volta al suo fianco, come opinionisti, non ci saranno Antonella Elia e Pupo, ma sulle poltrone rosse siederanno due donne: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, che conosce bene i meccanismi della casa più spiata d’Italia perché ha partecipato in passato come concorrente. Tra i partecipanti dovrebbe esserci anche Giacomo Urtis , ma conosciamolo meglio!

Giacomo Urtis, chi è il chirurgo dei vip: età, lavoro, carriera, Grande Fratello

Giacomo Urtis è nato a Caracas il 28 settembre del 1977, sotto il segno della Bilancia. Dopo aver trascorso i primi anni di vita a Caracas, Urtis ha fatto ritorno in Sardegna, ad Alghero, paese d’origine dei genitori. Nel 2002 si è laureato all’Università di Sassari e si è specializzato in Dermatologia e Venereologia. A Milano, invece, ha conseguito il Master in Chirurgia Estetica che porterà ad essere quello che è oggi: chirurgo estetico, molto richiesto dai vip.

Ha fondato la sua azienda, la Dr Urtis Clinic, e opera tra Roma e Milano. Recentemente il chirurgo ha aperto anche un centro a Londra e ha lanciato una linea di cosmetici di successo. Urtis non è nuovo ai reality: prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, nel 2017 ha partecipato alla 12esima edizione dell’Isola dei Famosi.

Giacomo Urtis: vita privata, chi è il fidanzato

Giacomo Urtis è omosessuale e in passato ha avuto una relazione con Rodrigo Alves, il Ken umano (oggi Jessica Alves, la Barbie umana). Attualmente si sa veramente poco della vita privata del chirurgo amato dai vip.

Giacomo Urtis: Instagram

Molto seguito su Instagram, con l’account @giacomourtis vanta 642 mila followers.