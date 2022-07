Valeria Marini: ‘Volevo farmi suora, ora amo Eddy Siniscalchi’

Non si è nascosta e non ha usato mezzi termini Valeria Marini, la showgirl che presto vedremo su Rai 1 perché nuova concorrente di Tale e Quale Show. Prima, però, di ‘camuffarsi’ e salire sul palco sotto altre vesti, la Marini si è raccontata a cuore aperto in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: dall’idea di farsi suora, al rapporto con Cecchi Gori fino all’amore ritrovato per Eddy.

Il rapporto con Cecchi Gori

Valeria Marini, oggi 55 anni, ha raccontato di non essere stata molto fortunata in amore. Prima il matrimonio annullato dalla Sacra Rota con Giovanni Cottone, poi il rapporto turbolento con Vittorio Cecchi Gori, al quale è ancora legata dall’affetto. “Gli ho voluto bene – ha raccontato – ho affrontato diverse difficoltà al suo fianco. Ma non è una medaglietta da mettere al petto, amore è anche questo. Era già un po’ in difficoltà quando l’ho incontrato. E sì, è vero ho venduto un appartamento per aiutarlo economicamente. Ma anche adesso, se ha bisogno io per lui ci sono”. I rapporti tra i due, che sono stati legati per 6 anni, ora sono buoni.

Chi è Eddy Siniscalchi

Dal passato turbolento, fatto di alti e bassi, ora Valeria Marini ha ritrovato finalmente la serenità al fianco di Eddy Siniscalchi, un imprenditore napoletano più giovane di lei. L’uomo ha 35 anni, ma questo non rappresenta certo un problema, un ostacolo. Anzi: ‘L’età è solo un numero – ha spiegato al quotidiano. È meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama vita mia. Facciamo l’amore dalla mattina alla sera’.

La mamma Gianna e l’idea di andare in convento: cosa ha detto Valeria Marini

Una delle persone più importanti nella vita della showgirl resta mamma Gianna, che non l’ha mai lasciata sola. Valeria Marini, poi, ha raccontato un episodio della sua vita, finora inedito: ha spiegato di aver pensato di farsi suora. ‘Ora prendo i voti e mi chiudo in convento. Poi ho capito che questa scelta non può essere una fuga dalle difficoltà’. Ma dopo ogni tempesta esce sempre il sole. E ora questo sole porta un nome, quello di Eddy!