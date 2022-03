Valeria Marini e l’aborto, la confessione a Belve: ‘Avevo 15 anni, io neanche lo sapevo, ha fatto tutto mia madre’

Belve. Questa sera nella puntata di Belve, ci sarà una dichiarazione alquanto scioccante che lascerà tutti a bocca aperta, durante un faccia a faccia con Francesca Fagnani. Si, perché l’ospite d’eccezione di questa sera sarà proprio lei: Valeria Marini, che ha deciso di rivelare un particolare davvero agghiacciante della sua travagliata biografia. La Marini, durante la trasmissione, si aprirà su di un fatto molto sensibile della sua giovinezza, una fatto che nessuno di noi avrebbe immaginato.

La rivelazione choc di Valeria Marini a Belve

Racconterà di quando era appena quindicenne, di quando sua madre la portò in ospedale ad abortire senza che lei ne fosse neppure consapevole o al corrente della cosa. Una scelta davvero importante fatta dalla madre tenendo la showgirl completamente all’oscuro della faccenda e della dinamica. Allora era poco più che una bambina, certe cose non si possono capire e comprendere nella loro enorme complessità.

Aborto voluto dalla madre

La scelta della madre fu, dunque, quella di tenerla all’oscuro della faccenda. Una scelta, dunque, subita, di cui la Marini non era neppure consapevole, ma per la quale oggi arriva addirittura a ringraziare sua madre per quell’atto di forza nei suoi riguardi. Un fatto davvero eclatante, di cui quasi nessuno era a conoscenza prima di questa esplicita dichiarazione. Ma, ora, questa storia avrà modo di essere raccontata ed approfondita.

Le dichiarazioni dopo tanti anni

Lo stupore è tanto più forte se si considera che della vita della Marini si sanno tante cose. Tanti particolari, che la showgirl non ha mai nascosto al suo pubblico. Ma un episodio così intimo e grave, non era mai venuto fuori sino ad ora. Valeria Marini, grazie anche alla conduttrice del programma Belve, cercheranno di rievocare quel passato e ricostruire la vicenda di quell’ormai lontano avvenimento.

L’intervista a Belve

Dalle domande e dalle risposte, verrà pian piano disegnato il quadro agghiacciante di questa vicenda: a soli quattordici anni Valeria iniziò una relazione con un uomo molto più grande di lei, e quella relazione ebbe il suo culmine con una gravidanza interrotta, della quale l’allora ragazzina non era neppure al corrente, se non a cose fatte.

Le parole di Valeria Marini sull’aborto a 15 anni

Dalle sue domande e dalle risposte dell’ospite viene fuori un quadro agghiacciante: a quattordici anni Valeria iniziò una relazione con un uomo “molto più grande“ di lei e quella relazione si concluse con un’interruzione di gravidanza, della quale l’allora ragazzina venne a conoscenza solo a cose fatte. Così si esprime la Marini: “Non sapevo che avrei fatto un’interruzione di gravidanza. Ero molto ragazzina, però mia mamma l’ha fatto proprio per il mio bene perchè questo amore che avevo per questa persona era un amore non sano, turbato”. Poi, quasi a motivare il silenzio di tutti questi anni, continua: “Lui era una persona molto violenta. […] Ho cancellato un po’ dalla memoria, dalla mia memoria, perché ho sofferto molto”.