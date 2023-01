Il Cantante Mascherato 2023 con Milly Carlucci: quando inizia, maschere, giudici e cast concorrenti

Il format di successo de Il Cantante Mascherato con la bellissima e bravissima Milly Carlucci tornerà anche quest’anno, nel 2023, con una nuova stagione tutta da seguire, con diversi appuntamenti settimanali, come si consueto. Per l’occasione, poi, Milly Carlucci ha pensato a un giurato davvero inaspettato. Ma di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

Il Cantante Mascherato condotto da Milly Carlucci, stando alla programmazione provvisoria recentemente aggiornata, dovrebbe ritornare in onda proprio nella giornata di sabato 18 marzo 2023, il che significa che ancora una volta il programma di Milly Carlucci dovrà fare i conti con Maria De Filippi, il cui Serale di Amici 22 sulla rete Mediaset andrà in onda anch’esso proprio di sabato sera. Una bella sfida, anche se si tratta di due tipologie di pubblico differenti, diversi target ed interessi d’intrattenimento. Insomma, uno scontro sì, ma nessuna delle due dovrebbe uscirne dissanguata dal punto di vista dei telespettatori. Certamente, come impone la trasmissione, le maschere dei concorrenti verranno svelate prossimamente. Nella nuova edizione, però, arriverà un nuovo giudice totalmente inaspettato…siete curiosi?

Il nuovo giudice di Milly Carlucci: chi è?

Il Cantante Mascherato dunque si munirà di un altro elemento importante nella sua giuria tradizionale, certamente inaspettato. A riferirlo è Giuseppe Candela di Dagospia, secondo cui Milly Carlucci avrebbe puntato tutto su Christian De Sica per la prossima edizione del suo programma. La conduttrice, secondo le indiscrezioni, starebbe corteggiando l’attore da tempo con il fine di portarlo nella sua giura. Al momento, però, non si sa nulla su di una sua eventuale risposta all’invito.

I giudici del programma

Mettendo per un attimo da parte Christian De Sica, la giuria del prossimo Cantante Mascherato potrà comunque contare sui già noti Francesco Facchinetti e Flavio Insinna, così come su Iva Zanicchi. Chissà se l’indiscrezione sarà confermata e Milly Carlucci riuscirà, alla fine, davvero a convincere il famoso attore romano.