Quanto guadagnano i concorrenti di Ballando con le Stelle e cosa si vince dopo la finale? I cachet

Ballando con le Stelle è uno dei programmi più amati del palinsesto italiano ed è record di ascolti dal 2005. E domani, eccezionalmente di venerdì, andrà in onda l’ultima puntata, la finalissima, quella in cui verrà decretata la coppia vincitrice. I telespettatori non vedono l’ora, ma non riescono neppure a tenere a bada la curiosità e una delle domande più ricorrenti è: quanto guadagnano i concorrenti? E qual è il montepremi finale?

Lo ‘stipendio’ dei concorrenti di Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle è uno dei programmi più visti e longevi della tv italiana, quindi non stupisce che ci siano molte curiosità a riguardo. Una delle più ambite riguarda le “indiscrete” informazioni sul budget che la Rai mette a disposizione per il programma. Iniziamo col dire che non ci sono notizie ufficiali e certe, ma solo ipotesi. Una delle poche cose che possiamo affermare quasi con certezza, però, è che ogni concorrente viene pagato in base al suo grado di popolarità. Più è famoso più il cachet è alto?

Quanto guadagna la giuria di Ballando con le Stelle?

Anche sui cachet della giuria le informazioni non sono precise. A differenza dei concorrenti, però, non c’è distinzione tra i membri della giuria. Pare, infatti, che siano tutti alla pari e vengano pagati allo stesso modo. Secondo alcune informazioni uscite in via ufficiosa, pare che il budget dei concorrenti e della giuria sia di 30.000 euro per una sola serata. Completamente ignote, invece, sono le cifre che guadagna Milly Carlucci. Ma sarà davvero così?

Cosa si vince dopo la finale?

La 17esima edizione di Ballando Con le Stelle sta per giungere al termine e c’è grande trepidazione per la finale. Chi vincerà la finale? Sono molte le scommesse aperte e i pronostici in giro sul web. Sul premio finale le informazioni sono chiare per tutti: chi vincerà Ballando con le Stelle si aggiudicherà il montepremi finale di ben 100 mila euro. Insomma, niente male!