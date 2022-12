Il Cantante Mascherato 2023 su Rai 1: quando inizia, giudici, cast e maschere

La finalissima, tanto attesa, di Ballando con le Stelle 2022 si avvicina, ma non tutta l’attenzione è concentrata su questo format: infatti Milly Carlucci è già al lavoro per organizzare e strutturare la nuova edizione de Il Cantante Mascherato. Il format, ormai, è ben noto: sotto le eccentriche maschere, si nascondo i personaggi più amati del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura contemporanea.

La novità per la nuova edizione de Il Cantante Mascherato 2023

Tutti dimostreranno le loro doti canore, ma non solo. Oltre al classico. canovaccio, si saranno anche delle novità sorprendenti. Stano a quanto riportato da BubinoBlog, tra gli elementi innovativi che verranno riportati nella nuova ed entusiasmante edizione del programma, ci sarà anche a presenza in ogni puntata di una maschera diversa che celerà la presenza di un vip guest star. Un meccanismo simile a quello di Ballando con le Stelle, dove invece abbiamo la figura del ballerino per una notte. L’idea è certamente funzionale, oltre ad avere il merito di apportare qualcosa in più per i telespettatori.

Quando inizia Il Cantante Mascherato? Data, cast e anticipazioni del programma con Milly Carlucci

La giuria de Il Cantante Mascherato 2023

Le anticipazioni sulla nuova edizione dello show di RAi 1 sembrano riportare che ci saranno cambiamenti anche nella giuria del programma. Stando alle comunicazioni ufficiali, pare infatti che ad affiancare Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Caterina Balivo ci sarà anche una figura d’eccezione che, guarda caso, proviene proprio da Ballando con le Stelle. Si tratta proprio di lei, Iva Zanicchi che sostituirà Arisa, impegnata con Amici nel ruolo di coach di canto.