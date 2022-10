Quando inizia Il Cantante Mascherato? Data, cast e anticipazioni del programma con Milly Carlucci

I fan della nota conduttrice Milly Carlucci che presto vedremo al timone di Ballando con le Stelle, di sono in fibrillazione per l’inizio della nuova edizione del programma Il Cantante Mascherato. Anche in questa stagione, le novità non mancheranno e una di esse è rappresentata dalla nuova collocazione che è stata decisa per la trasmissione.

Quando inizia Il Cantante Mascherato

Analogamente alla sua collega di Canale 5 Maria De Filippi anche Milly Carlucci presiederà il sabato sera dei telespettatori. Infatti, la quarta edizione de Il Cantante Mascherato andrà in onda, come lei stessa ha riferito a Telesette, sabato primo aprile 2023. L’appuntamento, dunque, al netto degli imprevisti non è nella serata di venerdì ma in quella di sabato.

La nuova collazione nel palinsesto

Una nuova sfida per il programma delle maschere che quest’anno proverà a contendersi il sabato sera primaverile, spazio che — almeno fino a questo momento — ha visto protagonista il talent show Amici di Maria De Filippi. Se finora ha prevalso da parte di Milly Carlucci un’auspicabile scelta di continuità, adesso la direzione appare diversa e si spera dia i risultati sperati. Non ci resta che attendere la nuova edizione del programma per scoprirlo!

Cosa andrà in onda il venerdì?

Ma cosa andrà in onda venerdì sera? Al posto del format coreano, venerdì sera verrà lasciato spazio al Talent The Voice Senior anch’esso slittato rispetto all’abituale collazione a causa dei mondiali di calcio.