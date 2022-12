Quando va in onda la prima finale di Ballando con le Stelle 2022? Data e orario della prossima puntata

Dopo mesi di duro lavoro, l’avventura di Ballando con le Stelle, lo show ‘del sabato sera’ di Rai 1, sta per giungere al capolinea. E presto conosceremo il nome della coppia vincitrice di questa imperdibile edizione. Tra un passo di salsa, di tango. E non poche polemiche, anche e soprattutto tra i temuti giurati. Ma quando andrà in onda la prossima puntata, che sarebbe la prima finale? Eccezionalmente, infatti, la seconda semifinale è andata in onda di venerdì, per via dei Mondiali che hanno (e continuano a farlo) stravolto i palinsesti Rai.

La prossima puntata di Ballando con le Stelle andrà in onda sabato 17 dicembre, quindi la trasmissione si interromperà per qualche giorno. E lascerà spazio ai Mondiali in Qatar, che si concluderanno il 18 dicembre. La finalissima del programma, però, è prevista venerdì 23 dicembre, il giorno prima della Vigilia di Natale. In quella data, quindi, conosceremo il nome della coppia vincitrice di questa edizione: chi riuscirà a sbaragliare tutti e a trionfare? Il vincitore si nasconde tra gli eliminati? Chissà…

La data della finale

Ballando con le Stelle, quindi, si concluderà il 23 dicembre. Al momento non è chiaro se ci saranno dei cambiamenti d’orario, ma è probabilmente che la trasmissione vada in onda a partire dalle 20. Chi vincerà questa diciassettesima e imperdibile edizione? Al momento le coppie in gara sono quelle formate da:

Ema Stokholma e Angelo Madonia

Gabriel Garko e Giada Lini

Alessandro Egger e Tove Villfor

Iva Zanicchi e Samuel Peron

Rosanna Banfi e Simone Casula

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu.

Tra di loro si nasconde il vincitore? Chi riuscirà a convincere la giuria, ma soprattutto il pubblico da casa che resta sovrano?