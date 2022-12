Ballando con le Stelle, anticipazioni semifinale 2 dicembre 2022: coppie in gara, ospiti, eliminati, quando c’è la finale

Siamo abituati a sintonizzarci su Rai 1 e seguire Ballando con le Stelle il sabato, ma questa volta il programma di Milly Carlucci fa un’eccezione. E i ballerini, quelli professionisti e quelli che da settimane stanno cercando di muoversi tra passi di salsa e tango, dovranno scendere in pista questa sera. E cioè di venerdì, a partire dalle 22 perché prima bisognerà lasciare spazio ai Mondiali. Quelli che stanno stravolgendo i palinsesti della tv pubblica.

Perché Ballando con le Stelle inizia alle 22 e va in onda venerdì?

Ballando con le stelle, quindi, andrà in onda eccezionalmente stasera. E lo farà a partire dalle 22. Prima, infatti, andrà in onda la partita di calcio dei Mondiali, quelli che si stanno svolgendo in Qatar: a sfidarsi, a partire dalle 20, Camerun-Brasile, poi si entrerà nel vivo della gara. Quella di ballo con Milly Carlucci che aprirà le porte del teatro, in diretta da Roma.

Chi è la ballerina per una notte

Questa sera nello spazio dedicato al ‘ballerino per una notte’ scenderà in pista Sara Simeoni, una leggenda dell’atletica mondiale. Lei si esibirà in una coreografia realizzata ad hoc, dovrà convincere i giurati e il punteggio, quello che otterrà, andrà a migliorare la posizione delle coppie in gara. A scendere in pista, però, anche Mister Zdnek Zeman. Tra gli ospiti, poi, Cristiano Malgioglio, che presto sarà in onda su Rai 2 con il nuovo programma ‘Mi casa es tu casa’ e Brenda Gozzoli, figlia di Sara Di Vaira e campionessa mondiale under 12.

Quali sono le coppie in gara che si giocano la finale

Le coppie ancora in gara, quelle che si giocano la finale, sono:

Iva Zanicchi e Samuel Peron

Rosanna Banfi e Simone Casula

Ema Stokholma e Angelo Madonia

Gabriel Garko e Giada Lini

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

Alessandro Egger e Tove Villfor.

Poi ci sono le coppie a bordo campo, quelle eliminate e che potrebbero essere ripescate. Tutto dipenderà dal pubblico e dalla temuta giuria composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto.

Quando c’è la prossima puntata e data della finale

La prima finale andrà in onda sabato 17 dicembre perché Ballando con le Stelle, sempre per via dei Mondiali, si fermerà per qualche giorno. Poi la finalissima è in programma venerdì 23 dicembre: quale coppia trionferà?