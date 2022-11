Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le Stelle? Cosa sta succedendo

Selvaggia Lucarelli l’anno prossimo non farà più parte della giuria di Ballando con le Stelle? Alla luce delle polemiche che si sono avvicendate nel corso delle passate settimane ma soprattutto a causa di quanto accaduto sabato, la domanda appare quanto mai legittima. Il clima in trasmissione è teso e le discussioni non solo con i concorrenti ma anche con gli stessi membri della giuria non tardano ad arrivare.

Cosa è accaduto sabato a Ballando con le Stelle

Come anticipato, anche durante la diretta di sabato scorso le discussioni non sono mancate. Al centro del diverbio la cantante Iva Zanicchi, in gara con il maestro Peron, alla quale la Lucarelli ha fatto notare che forse avrebbe potuto utilizzare meglio la vetrina offertale evitando di recitare nel corso di ogni puntata battute volgari. Ecco che a questo punto la situazione in studio è degenerata: Guglielmo Mariotto l’ha attaccata dandole della ‘scimmia che lancia escrementi’ poi si sono uniti alla critiche anche Alberto Matano e Sara Di Vaira.

La replica della Lucarelli

Il giorno dopo la giornalista ha scritto sui social un lungo post di sfogo dove ha ammesso che presto rivelerà com’è stato trattato Lorenzo Biagiarelli. Tuttavia, in molti si sono schierati contro la donna, tra di loro — per fare un esempio tra gli altri — anche Luisella Costamagna che le ha lanciato una frecciatina.

Il commento di Sara Di Vaira

Attraverso i social Selvaggia Lucarelli ha attaccato anche Sara Di Vaira, maestra di Ballando con le stelle e anche ‘opinionista a bordo campo’. Nonostante tra le due non scorra buon sangue da anni, ultimamente il clima si è davvero infuocato e la tensione è palpabile. Fatto sta che la Lucarelli ha accusato la donna di parlare tanto di educazione e di termini adatti quando poi è stata l’unica del cast fisso del programma a non farle le condoglianze per la recente scomparsa della madre, avvenuta lo scorso 19 novembre. La replica della ballerina agli attacchi della giornalista è arrivata dopo qualche giorno quando la donna ha rotto il silenzio attraverso una storia su Instagram con un eloquente commento: “No Ways”