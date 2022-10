Pasquale La Rocca, chi è il ballerino di Ballando con le Stelle: età, carriera, fidanzata, Instagram, Luisella Costamagna

Pasquale La Rocca è un ballerino che vanta ben tre vittorie a Ballando con le Stelle in due edizioni irlandesi e una belga. Sarà anche uno dei nuovi maestri di Ballando con le Stelle. Ecco cosa sappiamo di lui.

Pasquale La Rocca: chi è, età, di dov’è

Pasquale La Rocca è un ballerino e coreografo di 33 anni nato il 24 giugno 1989 a Napoli. Pratica danza dal 2003. Nel 2013 inizia a praticare danza a livello professionistico ed entra a far parte del cast di Burn the Floor di Broadway. Dopo essersi affermato nella danza da sala e latina in giro per il mondo, Pasquale approda in televisione a Ballando con le Stelle Belgio e Ballando con le Stelle Irlanda. Vince l’edizione del 2019 del Belgio e anche le edizioni 2019 e 2022 di Ballando con le Stelle Irlanda. Quest’anno Pasquale La Rocca sarà uno dei nuovi maestri di Ballando con le Stelle 2022.

Carriera, Broadway, Ballando con le Stelle

La carriera del ballerino inizia a livello dilettantistico nel 2003, con la collega Concetta Picascia. Proprio con lei si classificherà tra le prime tre coppie ai Campionati Nazionali Italiani. Tra il 2005 e 2006 balla con Vincenza Napolitano e collabora con Marika Fondi, con la quale vince il TeamMatch della Danza al San Benedetto Open 2006 e la Supercoppa di Foligno 2007. Nel 2014 entra a far parte del cast di Burn The Floor a Broadway, entrando definitivamente nel mondo professionistico. Nel 2019 insieme all’influencer Julie Vermeire Pasquale La Rocca entra nel cast di Dancing with the Stars Belgium vincendo anche in questo programma.

Instagram

Su Instagram Pasquale condivide le sue vittorie e i suoi traguardi nel mondo dello spettacolo e della danza, conta oltre 200mila follower. Sul social si chiama @pasqualelarocca.