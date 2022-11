Enrico Montesano ritorna a Ballando con le Stelle? L’attore: ‘Sono stato condannato dalla Rai senza processo’

L’eliminazione di Enrico Montesano da Ballando con le Stelle ha sicuramente creato un grande clamore mediatico. Il noto attore squalificato perché indossata la maglietta della X Mas non ci sta al provvedimento che lo ha letteralmente cacciato dal programma e torna a protestare per la decisione presa dalla Rai sottolineando che “sono stati calpestati diritti, la Rai mi reintegri a Ballando”.

Montesano chiede ancora una volta alla Rai di “spiegare le mie ragioni”

Montesano si sente “condannato senza un processo ed escluso senza possibilità di spiegare le mie ragioni. Un trattamento che – sottolinea l’attore – non si riserva neanche agli assassini presi in flagranza di reato”. È amareggiato, ferito e sente che sono stati calpestati i suoi diritti, Montesano non riesce ad accettare la decisione presa dalla Rai. Una presa di posizione quasi fulminea quella di squalificare l’attore.

Ancora una volta, però, Montesano nel sottolineare che “sono stati calpestati i valori democratici e civili” chiede di essere reintegrato, vuole “la possibilità di spiegare al pubblico cosa è successo”. La simpatia della Carlucci nei confronti di Montesano è stata manifesta anche nell’ultima puntata della trasmissione quando ha mandato un saluto all’attore. Un’amicizia che forse potrebbe far rivedere la posizione della Rai? Chissà…