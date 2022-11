Ballando con le Stelle, Enrico Montesano torna in gara? Cosa è successo tra Milly Carlucci e la Rai

Ballando con le stelle vedrà un cambiamento di programmazione questa settimana, a causa dello svolgimento dei mondiali in Quatar. Il programma non andrà in onda sabato, infatti, ma venerdì, iniziando però alle ore 22.05.

Milly Carlucci avrebbe rivoluto a “Ballando con le stelle” la partecipazione di Enrico Montesano, ma dalla Rai sarebbe arrivato un secco e categorico “no”. Come scritto da Giuseppe Candela per Dagospia, questa idea sarebbe stata “stoppata sul nascere dai vertici Rai” per le note polemiche politiche nata dalla famosa maglietta della X MAS. La conduttrice nella puntata di venerdì 2 dicembre, destinata al ripescaggio dei concorrenti, avrebbe proposto di poter inserire l’attore romano, ma l’idea non è piaciuta ai dirigenti della rete di televisione pubblica.

Enrico Montesano torna a Ballando con le Stelle?

Milly Carlucci avrebbe in più occasioni ribadito di credere nella buona fede di Enrico Montesano, così come la ballerina Carolyn Smith e il giornalista Ivan Zazzaroni. La conduttrice avrebbe sperato in un ritorno in scena dell’attore romano, ma i vertici sarebbero stati irremovibili, pare, principalmente, secondo quello che riporta Dagospia, per evitare di perdere la faccia dopo aver preso una decisione in maniera tempestiva e radicale per la bagarre politica che si era creata dietro la faccenda di Montesano.

Ballando con le stelle vedrà un drastico cambiamento nella programmazione prevista per questa settimana, a causa dei dello svolgimento dei Mondiali di Calcio 2022 in Qatar. Il programma non andrà in onda di sabato per questa settimana, infatti, ma bensì di venerdì, iniziando però a un particolare orario, oltretutto un pò tardivo: le ore 22.05. La prossima puntata, oltretutto, sarà decisiva per alcune coppie, che potrebbero essere ripescate all’interno della competizione danzante, mentre si continueranno a sfidare nella gara Alessandro Egger, Alex Di Giorgio, la neo fidanzata Ema Stokholma, Gabriel Garko, Rosanna Banfi e Iva Zanicchi con i loro ballerini.