A che ora inizia Ballando con le Stelle sabato 26 novembre 2022? La programmazione cambia per i mondiali

Il palinsesto della Rai sta subendo qualche cambiamento a causa dei campionati del mondo di calcio. Per lasciare spazio alle partite sono diversi i programmi televisivi che sono stati anticipati o posticipati. E anche Ballando con le Stelle subirà una variazione. Domani, 26 novembre, andrà in onda a un’ora differente dalla solita.

La conduttrice annuncia il cambio di orario

È stata la stessa conduttrice, Milly Carlucci, ad annunciare il cambio di orario: “La settimana prossima, sabato, ci sarà un cambiamento d’orario anche per noi. Perché ci sono le partite di calcio del campionato del mondo. E quindi noi sabato prossimo inizieremo non alle 20:40 come facciamo di solito grossomodo, ma alle 22:00. Quindi segnatevi l’orario della settimana prossima. Sarà una straordinaria puntata dopo la partita di calcio, ma non per questo meno interessante”.

Sabato 26 novembre sono previste diverse partite di calcio a partire dalla 20, orario nel quale è prevista il match tra Argentina e Messico. Un appuntamento imperdibile per i tantissimi appassionati di calcio che ha indotto a posticipare l’appuntamento con Ballando con le Stelle che invece che alle 20 e 40 come di consueto, è previsto alle 22.