Haters contro la Lucarelli presente a Ballando con le Stelle malgrado la morte della madre: lei risponde con un tweet

È morta la mamma di Selvaggia Lucarelli, Nadia Agen. Era ricoverata in ospedale a Milano a causa del Covid ed è stata proprio la giornalista a dare la notizia della morte: “Questa mattina presto mia madre, Nadia, è morta. È morta di Covid e di compromessi. I compromessi che tutti abbiamo accettato per continuare a vivere, lasciando inevitabilmente indietro qualcuno. Quelli come lei, nella maggior parte dei casi: i fragili”.

Si scatenano gli haters per la presenza della Lucarelli in trasmissione

Ma ieri sera la giornalista era presente, al suo posto di giurato, nella trasmissione condotta da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, provocando reazioni degli haters che si sono scatenati sui social con critiche nei confronti della Lucarelli che nonostante la morte della mamma non ha mancato di presenziare in studio. Non sono mancate critiche anche da parte dei no vax, contro i quali la giornalista si è schierata ripetutamente in passato.

Una valanga di commenti negativi ai quali la Lucarelli ha risposto, già durante la diretta di Ballando con le Stelle, con un tweet: Mi dispiace molto non essere rimasta a casa per rispettare il dolore di chi soffre perché non sono rimasta a casa. Davvero. Vi sono vicina”.