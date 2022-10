Lorenzo Biagiarelli, chi è il fidanzato di Selvaggia Lucarelli: età, lavoro, ristorante, figli, foto, Instagram e Ballando con le Stelle

Lorenzo Biagiarelli era un musicista che ha mollato il colpo per darsi alla cucina. E oggi è un Social Chef e Food Blogger di tutto rispetto. Il giovane ha 32 anni ed è originario di Cremona. Oggi è ancora più in vista a livello mediatico soprattutto per essere stato scelto come giudice del programma di Real Time, Cortesie per gli ospiti – Bed and Breakfast.

Lui, inoltre, è anche Il signore degli aneddoti di ”È sempre mezzogiorno” che alla conduzione vede Antonella Clerici. Tra le altre cose, poi, Lorenzo è anche il fidanzato della famosa opinionista e giornalista Selvaggia Lucarelli, ormai da diversi anni. Infine, questa sera sarà anche uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle 2022.

Chi è lo Chef social

Lorenzo nasce nel 1990 a Cremona e trascorre buona parte della sua vita a Senigallia. Successivamente, dopo il diploma, si iscrive all’Università, alla la Facoltà di Storia, e si laurea con una tesi sul Protestantesimo. Da sempre Lorenzo è un grande appassionato di musica e si fa conoscere nell’ambito con lo pseudonimo di B-Law.

La passione per la cucina

Ma in parallelo Lorenzo sta già coltivando la sua seconda grande passione, quella per la cucina. Ed è proprio con questa passiona a sbancare: grazie anche alla sua simpatia si guadagna presto una bella fetta di pubblico social con ricette etniche imparate durante i suoi tanti viaggio all’estero

Lavoro e carriera

La notorietà social, poi, lo porta proprio negli ultimi anni, nel 2019, ad esordire in televisione nel ruolo di giudice del programma Cortesie per gli ospiti – Bed and Breakfast. Dal 2020, poi, è nel cast, in modo continuativo, del programma É sempre mezzogiorno!, nelle vesti de Il signore degli aneddoti.

Il successo su Instagram

Il suo profilo Instagram, come dicevamo, è molto apprezzato dai fan che lo seguono, i quali non sono pochi: 169K follower.