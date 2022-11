Ballando con le Stelle, anticipazioni 19 novembre 2022: coppie in gara, eliminati, ospiti, Ricchi e Poveri come ballerini per una notte

Non esiste sabato su Rai 1 senza Ballando con le Stelle, lo show che vede alla conduzione Milly Carlucci e che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Protagonisti volti noti del mondo dello spettacolo, che hanno deciso di mettersi in gioco, di studiare e di scendere in pista improvvisandosi ballerini, al fianco di professionisti che fanno quello di mestiere. Dopo l’eliminazione discussa di Mughini e l’addio di Dario Cassini, questa sera cosa succederà? Chi riuscirà a convincere la temuta giuria?

Chi sono le coppie in gara di Ballando con le Stelle

Ecco quali sono le coppie ancora in gara e chi si esibirà stasera:

Iva Zanicchi e Samuel Peron

Rosanna Banfi e Simone Casula

Ema Stokholma e Angelo Madonia

Gabriel Garko e Giada Lini

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina

Alessandro Egger e Tove Villfor.

Le coppie eliminate, cioè quelle composte da Marta Flavi- Simone Arena, Giampiero Mughini-Veera Kinnunen, Paola Barale-Roly Maden, Luisella Costamagna- Pasquale La Rocca, Dario Cassini-Lucrezia Lando avranno la possibilità di rientrare in gara grazie al ripescaggio. Ma dovranno continuare a studiare.

Ricchi e Poveri e Bobby Solo tra gli ospiti

Angela Bramati e Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri saranno i ballerini per una notte. Dedicheranno un omaggio a Franco Gatti, amico e compagno scomparso da poco e si cimenteranno in una coreografia ad hoc. Che verrà giudicata da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ospite di Milly Carlucci anche Bobby Solo, che farà un omaggio a Elvis Presley. Alla fine della puntata, come sempre, una coppia dovrà abbandonare la gara: chi sarà la sfortunata della serata?