Enrico Montesano espulso da Ballando con le Stelle: la Rai apre un’istruttoria

Il caso di Enrico Montesano che ha indossato la maglietta della Decima Mas durante le prove non sembra destinato a concludersi velocemente. Nonostante sia stata disposta l’espulsione dell’attore da Ballando con le Stelle, adesso è stata anche disposta un’istruttoria interna per verificare come sia possibile essere arrivati al montaggio e alla messa in onda del filmato.

Montesano ha investito della vicenda un legale

Sullo stesso punto si è soffermato proprio Montesano che ha già più volte sottolineato come il sia stato un errore di superficialità che non aveva alcuna intenzione di ledere e per la quale ha anche annunciato di aver investito il suo legale, l’avvocato Giorgio Assumma. Il comico italiano ha anche chiesto un incontro con il presidente dell’Associazione partigiani che ha chiesto vegano presi seri provvedimenti contro Montesano. Quest’ultimo rivendica il “rispetto dei valori di libertà e democrazia” e, ancora una volta evidenzia come si sia trattato solo di “un errore in buona fede”.