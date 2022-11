Ballando con le Stelle 2022, chi ha vinto ieri sera? Coppia eliminata e classifica dopo la puntata di sabato 12 novembre

Appassiona ogni sabato sera migliaia e migliaia di telespettatori Ballando con le Stelle, lo show che vede, ormai da anni, alla conduzione Milly Carlucci, con il suo garbo e la sua eleganza. Protagonisti volti noti del mondo dello spettacolo, che hanno deciso di mettersi in gioco, di studiare e di scendere in pista al fianco dei professionisti. Tra un tango e una salsa. Ma cosa è successo sabato 12 novembre? Quale coppia è finita allo spareggio e, alla fine, è stata eliminata?

Quale coppia è stata eliminata ieri a Ballando con le Stelle dopo lo spareggio

Dopo l’eliminazione di Marta Flavi, la trasmissione aveva deciso di bloccare per un po’ e andare avanti con la gara. Fino a sabato scorso quando Giampiero Mughini è finito allo spareggio e ha dovuto abbandonare la pista. Ora è in ‘panchina’, potrà continuare a studiare e a sperare di rientrare in gioco. Perché la possibilità ancora c’è. Ma quale coppia, invece, è stata eliminata sabato 12 novembre? Dunque, alla fine delle competizioni, Milly Carlucci ha chiamato al centro della pista Iva Zanicchi, insieme a Samuel Peron, Paola Barale conRoly Maden e Dario Cassini con Lucrezia Lando per dare il via allo spareggio. E poi, è arrivato il verdetto finale: le coppie eliminate in quest’ultima puntata sono state quelle formate da Dario Cassini con Lucrezia Lando e quella formata da Paola Barale con Roly Maden.

La classifica

La scorsa puntata è stata vinta da Enrico Montesano, che continua a sorprendere la giuria e a conquistarsi voti altissimi. Lui, infatti, sta convincendo sempre di più Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Ci è riuscito anche ieri? Ecco la classifica aggiornata:

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina 63 punti Gabriel Garko e Giada Lini 58 punti Alex Di Giorgio e Moreno Porcu con 48 punti Alessandro Egger e Tove Villfor con 48 punti Ema Stokholma e Angelo Madonia con 44 punti Enrico Montesano e Alessandra Tripoli con 43 punti Rosanna Banfi e Simone Casula 38 punti Iva Zanicchi e Samuel Peron con 35 punti Paola Barale e Roly Maden con 27 punti Dario Cassini e Lucrezia Lando con 17 punti

Giovanna Ralli come ballerina per una notte

Nella puntata di sabato ballerina per una notte è stata la grande Giovanna Ralli, l’attrice che ha fatto sognare intere generazioni. È riuscita a convincere la giuria? Vi ricordiamo che tutte le puntate di Ballando con le Stelle, ma anche le singole clip, sono disponibili in replica (e gratuitamente) sul portale Rai Play!