Ballando con le Stelle, anticipazioni 12 novembre 2022: coppie in gara, eliminati, classifica, arriva Giovanna Ralli

Non esiste sabato sera su Rai 1 senza Ballando con le Stelle, il programma che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Alla conduzione come sempre Milly Carlucci, mentre protagonisti sono volti noti del mondo dello spettacolo (e non solo), che hanno deciso di studiare, di lavorare sodo e scendere in pista, improvvisandosi ballerini al fianco di chi, invece, fa questo di mestiere. Dopo l’eliminazione, tra non poche discussioni, di Giampiero Mughini, cosa succederà sabato 12 novembre?

Chi ha vinto la scorsa puntata di Ballando con le Stelle

La scorsa puntata è stata vinta da Enrico Montesano e Alessandra Tripoli, ma vediamo la classifica con i vari punteggi:

Enrico Montesano e Alessandra Tripoli

Ema Stokholma e Angelo Madonia

Rosanna Banfi e Simone Casula

Gabriel Garko e Giada Lini

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

Luisella Costamagna Pasquale La Rocca

Iva Zanicchi e Samuel Peron

Alessandro Egger e Tove Villfor

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina

Paola Barale e Roly Maden

Dario Cassini e Lucrezia Lando

Giampiero Mughini e Veera Kinnunen.

Giovanni Ralli è ballerina per una notte

Tutte le coppie, quindi, dovranno scendere in pista e convincere la temuta giuria. Ma dopo Wanda Nara, come ballerina per una notte arriverà la meravigliosa attrice Giovanna Ralli. Riuscirà a convincere, con la coreografia cucita su di lei, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith?