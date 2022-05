Giovanna Ralli, chi è il marito Ettore Boschi: come è morto, lavoro, matrimonio, età

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche la famosa attrice Giovanna Ralli, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Il matrimonio tra Giovanna Ralli ed Ettore Boschi

Giovanna Ralli, famosa attrice, ed Ettore Boschi sono stati insieme per 38 anni. Una storia d’amore bellissima che, purtroppo, è terminata con la morte dell’uomo, che ha sconvolto la vita di Giovanna Ralli che per un periodo ha deciso di abbandonare le scene, di cambiare casa perché lì, in quella vecchia, avevi troppi ricordi. Lui nella vita era un avvocato matrimonialista e i due si sono conosciuti a Milano quando erano giovani, lei doveva debuttare: un colpo di fulmine, poche settimane e la decisione di convolare a nozze.

Che lavoro faceva

Ettore Boschi era un avvocato matrimonialista, molto conosciuto e apprezzato a Milano. Nella sua carriera si è occupato di tanti casi, anche quello di Mara Venier che pare si sia rivolto a lui per delle vicende. E proprio nel salotto della domenica, Giovanna Ralli ha ricordato con affetto il marito: i due sono stati insieme dal ’77 al giorno della morte, non si sono mai lasciati.

“Era stupendo, sono stati 38 anni di matrimonio. Era un uomo speciale, noi ci siamo conosciuti a gennaio e il 14 marzo ci siamo sposati” – ha raccontato la Ralli. Che dopo di lui ha preferito stare da sola perché Ettore ha lasciato il segno e lei lo ama ancora, lo sente vicino.