Giovanna Ralli: chi è, età, carriera, chi è il marito, vita privata, figli, film, ora e foto

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche l’attrice Giovanna Ralli. Ma conosciamola ancora meglio!

Chi è Giovanna Ralli, la biografia dell’attrice

Giovanna Ralli è nata a Roma il 3 gennaio del 1935, nel quartiere Testaccio. E’ un’attrice famosissima e apprezzata, vincitrice due volte del Nastro d’argento: è stata diretta da alcuni dei più grandi registi del cinema italiano, fra cui Mario Monicelli, Ettore Scola, Roberto Rossellini e Vittorio De Sica e ha avuto la fortuna di recitare al fianco di Vittorio Gassmann, Totò, Nino Manfredi, Alberto Sordi, Ugo Tognazzi, Marcello Mastroianni e Renato Pozzetto.

L’esordio

Giovanna Ralli ha iniziato a guadagnare e ad aiutare la famiglia recitando a soli 6 anni nei film La maestrina di Giorgio Bianchi e i bambini ci guardano del 1943 di Vittorio De Sica. Poi, intorno ai 15 anni ha vinto il premio di bellezza Miss Sorriso Lazio ed è apparsa come comparsa e generica sia in teatro sia al cinema nei film Luci del varietà, Signori, in carrozza, La famiglia Passaguai, Papà diventa mamma.

La svolta e il debutto

Nella sua carriera la prima e importante svolta è arrivata intorno alla metà degli anni ’50 quando ha conosciuto lo sceneggiatore di Trieste Sergio Amidei, al quale poi si è legata sentimentalmente. Da quel momento è apparsa sul grande schermo anche la sorella maggiore, che con il nome di Patrizia Lari ha avuto una carriera discreta fino al 1957. Giovanni Ralli, anche grazie al compagno, ha ottenuto parti da protagonista in film come Anni facili, Racconti romani, Le ragazze di San Frediano, Un eroe dei nostri tempi e ha riscosso enorme successo a teatro, dove ha debuttato nel 1957 accanto a Renato Rascel con la commedia musicale Un paio d’ali.

I film con Rossellini

Amidei ha presentato Giovanna Ralli a Roberto Rossellini, che l’ha diretta in due film, Il generale Della Rovere del 1959 ed Era notte a Roma del 1960. E ancora, al fianco di Rossellini anche in Viva l’Italia. In realtà, in quegli anni i suoi film di maggiore successo al botteghino sono: Il nemico di mia moglie, Costa azzurra, Nel blu dipinto di blu. Una carriera brillante, tra grande schermo e teatro.

Il nastro d’argento e la carriera a Hollywood

Giovanni Ralli con il tragico e all’epoca inedito ruolo della lesbica Piera nel film La Fuga di Paolo Spinota ha vinto il suo primo Nastro d’argento come migliore attrice protagonista. Da lì ha tentato una carriera ad Hollywood, convinta dal regista Blake Edwards, che l’aveva notata in un film di Scola. Il film d’esordio negli Stati Uniti è stato Papà, ma che cosa hai fatto in guerra?, un commedia del 166 di ambiente bellico. Film drammatici, importanti, ma anche leggeri e giudicati di ‘cassetta’ nel repertorio dell’attrice Giovanna Ralli.

Le fiction e i riconoscimenti

Ultimamente, Giovanna Ralli ha partecipato anche a varie fiction, come Un prete tra noi, Ho sposato uno sbirro, Tutti pazzi per amore. Nel 2003, tra l’altro, è stata nominata dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica per meriti artistici, mentre nel 2020 è stata premiata con la Pellicola d’oro alla carriera dal presidente dell’Anica, Francesco Rutelli.

Chi è il marito, vita privata

Veniamo ora alla vita privata dell’attrice. Giovanna Ralli, come anticipato, ha avuto una storia d’amore con Amidei e poi con Michael Caine. Nel 1977, però, ha sposato l’avvocato Ettore Boschi, morto nel 2013.