Christian De Sica: chi è, età, carriera, film, chi è la moglie, figli, oggi, patrimonio, padre, Instagram

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Domenica In, come sempre alle 14.00 in punto su Rai 1. Tanti gli ospiti che passeranno una “domenica in-sieme” a Mara Venier. Si va da cantati ad attori e tra loro troviamo Christian De Sica che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera. Insieme a lui anche Alessandro Roja ed Edoardo Pesce: i tre sono nel salotto proprio per raccontare la loro esperienza nel film “Altrimenti ci arrabbiamo“.

Chi è, età, carriera, altezza, patrimonio

Christian De Sica è il figlio del regista e attore Vittorio De Sica e dell’attrice spagnola Maria Mercader. È nato il 5 gennaio del 1951 sotto il segno del Capricorno, a Roma. Il fratello maggiore, Manuel De Sica, scomparso nel 2014, era un apprezzato compositore di colonne sonore.

Christian ha studiato a Roma, ha conseguito la maturità classica al Collegio Nazareno, e si è anche iscritto alla Sapienza di Roma a Lettere senza però mai terminare gli studi. Dopo un tentativo non esaltante come cantante (ha partecipato a Sanremo nel 1973), ha deciso di seguire le orme del padre: è stato subito attivo sul piccolo e grande schermo fin dagli anni settanta. Nei decenni successivi ha raggiunto grande popolarità grazie alla partecipazione a numerose commedie di successo, in particolare i cosiddetti cinepanettoni, nei quali ha formato un’affiatata coppia comica con Massimo Boldi – fino al 2005, riprendendola poi nel 2018.

Chi sono la moglie e figli

Christian De Sica è stato fidanzato con l’attrice Isabella Rossellini, mentre è sposato dal 1980 con Silvia Verdone, sorella di Carlo Verdone, suo compagno di banco al liceo. Dalla moglie Christian ha avuto due figli: Brando, regista, e Maria Rosa, una stilista. La moglie è anche sua manager.

Christian De Sica: Instagram

Christian De Sica non ama condividere sui social la sua vita privata. Non ha un account Instagram ufficiale, ma ha invece una pagina Facebook ufficiale gestita sia da lui che da tutto il suo staff.