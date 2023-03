Il Cantante Mascherato 2023, anticipazioni prima puntata: ospiti, giudici, maschere di sabato 18 marzo

Il momento tanto atteso è arrivato e i fan possono tirare un sospiro di sollievo perché da sabato 18 marzo, in prima serata, tornerà Milly Carlucci al timone de Il Cantante Mascherato, il programma rivelazione delle ultime stagioni televisive. Protagonisti dodici personaggi famosi, che però saranno resi irriconoscibili dalle loro maschere. Ma cosa succederà nella prima puntata? E chi saranno gli investigatori d’eccezione, che dovranno capire chi si nasconde dietro quei vestiti?

Chi sono i giudici de Il Cantante Mascherato 4

Al fianco della padrona di casa, in questa quarta e imperdibile edizione, ben cinque investigatori d’eccezione, che dovranno scoprire chi si nasconde dietro le maschere. E dovranno anche provare a riconoscere la voce del personaggio famoso durante ogni esibizione. Ai veterani dello show Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, si aggiungono le new entry: Christian De Sica, Iva Zanicchi e Serena Bortone.

Come funziona e quali sono le maschere

Insieme ai cinque investigatori anche il pubblico, che dovrà sì votare le esibizioni sui canali social della trasmissione, ma anche cercare di indovinare l’identità di ciascun concorrente basandosi non solo sulla voce, ma anche su possibili indizi forniti dalle clip di presentazione dei protagonisti. In campo, poi, scenderà il pool investigativo popolare, quello capitanato da Sara Di Vaira, volto amato del pubblico che sarà nelle vesti di Capo Investigatore. Con lei anche Rossella Erra, protagonista di Ballando con le Stelle.

Sono ben 12 le maschere di questa quarta edizione:

Squalo

Riccio

Cavaliere Veneziano

Ciuchino

Colombi

Porcellino

Stella

Cigno

Rosa

Criceto

Scoiattolo nero

Ippopotamo.

Il cantante mascherato per una notte

Novità di questa edizione la presenza de Il cantante mascherato per una notte, cioè una nuova maschera rappresentata da un cuore, che nasconderà un personaggio famoso. Questo, però, dovrà essere svelato la sera stessa. L’appuntamento con lo show è per sabato 18 marzo, rigorosamente in diretta e a partire dalle 21.30 circa su Rai 1.