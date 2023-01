Ballando con le Stelle 2023, Sara Di Vaira prende il posto di Selvaggia Lucarelli? Ultime news

Alberto Dandolo ha una sua rubrica sul settimanale Oggi in cui svela i più succosi retroscena sui programmi e sui personaggi del momento. E sull’ultimo numero del periodico si è concentrato sul talent show vip condotto da Milly Carlucci. Cosa ha detto? Ha rivelato di essere venuto a conoscenza che la Di Vaira pare stia facendo fuoco e fiamme pur di prendere il posto di Selvaggia Lucarelli in giuria.

Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le Stelle 2023? Tira aria di Sara Di Vaira

“C’è già chi sta facendo fuoco e fiamme per prendere il posto della Lucarelli: è la ballerina in forza al programma Sara Di Vaira…”. Il giornalista ha anche tenuto a chiarire che quest’ultima è molto apprezzata dalla Carlucci. Motivo per cui si è chiesto se alla fine la spunterà: “Ce la farà?”. Il popolare giornalista del settimanale Oggi, dopo aver rivelato che Sara Di Vaira pare stia smuovendo mare e monti pur di entrare a far parte della giuria della prossima edizione di Ballando con le stelle al posto della Lucarelli, ha anche colto la palla al balzo per dare un’altra anticipazione.

Di cosa si tratta? Ha confermato che la giornalista ha preso tempo prima di sciogliere le riserve sul suo ritorno nella prossima edizione del talent di Milly Carlucci: “La Lucarelli sta valutando il suo ritorno il prossimo anno…”. D’altronde Dandolo ha anche fatto notare che la compagna di Lorenzo Biagiarelli, la quale ha vissuto attimi di terrore in volo, ha avuto contro buona parte del cast dello show rendendo la sua ultima esperienza televisiva davvero complicata: “Ha avuto contro buona parte del cast dello show di Rai Uno…”.

Il giornalista del settimanale Oggi ha poi concluso questo suo lungo intervento esprimendo una sua opinione sull’ultima edizione del talent show del sabato sera di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Cosa ha detto? Ha rivelato che il successo è stato innegabile, aggiungendo però che questa è stata forse una delle edizioni più polemiche che c’è mai stata. Tensioni scatenate soprattutto da Selvaggia Lucarelli: “L’ultima edizione di Ballando con le stelle si è chiusa tra tensioni e polemiche…A scatenarle la Lucarelli…”.