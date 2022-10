Luisella Costamagna: chi è, età, carriera, partito, chi è il marito, vita privata, Instagram e Ballando con le Stelle

Certamente uno dei volti più noti della nostra informazione e televisione, Luisella Costamagna è giornalista, conduttrice televisiva ed autrice di programmi. Ha 53 anni ed è originaria della città di Torino. Certamente l’avrete notata nella trasmissione Agorà, in onda ogni giorno a partire dalle 8.00 su Rai Tre. Quest’anno sarà anche una delle concorrenti di Ballando con le Stelle. Conosciamola meglio.

Chi è la giornalista Luisella Costamagna?

Anzitutto, vi proponiamo uno schema riassuntivo dei suoi dati personali, prima di avventurarci nella sua biografia:

Nome: Luisella Costamagna

Luisella Costamagna Data di nascita: 16 Dicembre 1968

16 Dicembre 1968 Età: 53 Anni

53 Anni Segno zodiacale: Sagittario

Sagittario Professione: Giornalista, autrice televisiva e conduttrice televisiva

Giornalista, autrice televisiva e conduttrice televisiva Profilo Instagram: @luisellacostamagna



Biografia ed esordi lavorativi

La giornalista nasce nella provincia di Torino, precisamente il 16 dicembre del ’68. Come la gran parte dei giornalisti, anche lei è molto riservata sulla sua vita personale. Donna elegante, raffinata e molto preparata, è una delle giornaliste più apprezzate d’Italia. Luisella sin da piccola è stata attratta dalla scrittura e dai media – sebbene abbia studiato anche danza classica – e cresce con la grande ammirazione per Michele Santoro.

Già durante gli anni dell’università, per pagarsi gli studi, conduceva telegiornali locali, occupandosi di mostre d’arte in particolare. Come conduttrice è molto abile: carattere forte e fermo, riesce a mantenere sempre l’ordine nonostante i temi caldi trattati.

Lavoro e professione

Si laurea con lode in filosofia, con una tesi ben strutturata su Alberoto Savino, per poi iscriversi all’Albo dei Giornalisti Pubblicisti nel 1995. Inizia la sua carriera nel migliore dei modi, e cioè conducendo il TG in una tv locale piemontese. Poi, arriva la svolta, un anno dopo, nel 1996, quando Michele Santoro stesso la sceglie per Moby Dick. Poi collaborerà con lui anche ad Anno Zero e anche Servizio Pubblico.

I programmi di successo

Successivamente, scrive e conduce nell’anno 2002 anche il programma Donne, mentre parallelamente iniziano le collaborazioni con Maurizio Costanzo per il Maurizio Costanzo Show. E poi numerosi altri programmi sia in collaborazione con la Rai, sia per La7 in compagnia anche di Myrta Merlino.

Le collaborazioni come editorialista

E ancora, collabora con Diva e Donna e nel 2014 approda a Sky Italia e diventa il volto di Agon Channel. Infine, è anche editorialista per Il Fatto Quotidiano (per cui collabora anche Selvaggia Lucarelli e Gabriele Corsi) e de La Verità. Insomma, una carriera davvero niente male.

Instagram

Non male il suo seguito sui social: su Instagram, in particolare, può vantare ben 9,544 follower.