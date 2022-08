Ballando con le stelle 2022, via Roberta Bruzzone: ecco chi ci sarà in giuria, i concorrenti e il cast completo

Riparte Ballando con le stelle l’8 ottobre. Dopo aver annunciato le 13 coppie di concorrenti arrivano le ultime novità anche per quanto riguarda la giuria: non ci sarà più Roberta Bruzzone, nella giuria entrano gli ex maestri Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale.

Roberta Bruzzone fuori dal cast

Al via da sabato 8 ottobre 2022 la nuova edizione di Ballando con le stelle, lo show di Milly Carlucci che vede le star del mondo della musica e dello spettacolo sfidarsi a passi di danza. Tra i concorrenti ci sono Iva Zanicchi, Nino D’Angelo, Enrico Montesano, Ema Stokholma, e anche Lorenzo Biagiarelli. La giuria, secondo quanto si legge sul sito di Davide Maggio, dirà addio alla criminologa Roberta Bruzzone.

Leggi anche: Estefania Bernal dall’Isola dei Famosi a Ballando con le Stelle 2022? L’indiscrezione

La giuria

È stata confermata la prossima giuria. Milly Carlucci ha deciso di apportare dei cambiamenti. Oltre a Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli – che giudicherà le performance del compagno Lorenzo Biagiarelli – continuerà ad esserci Alberto Matano, affiancato da un ospite diverso in ogni puntata. Con Rossella Erra ci saranno Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.

Tutti i concorrenti

I concorrenti di Ballando con le stelle 2022 sono pronti a scendere in pista già dall’8 ottobre, data di partenza dello show di Milly Carlucci che vedrà come protagonisti grandi nomi dello spettacolo e della musica italiana. Tra i concorrenti ci saranno Iva Zanicchi, Nino D’Angelo, Gabriel Garko, Enrico Montesano, Paola Barale, Marta Flavi, Luisella Costamagna, Giampiero Mughini, Rosanna Banfi, Alex Di Giorgio, Ema Stokholma, Alessandro Egger, Lorenzo Biagiarelli.