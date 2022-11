Luisella Costamagna, chi è il compagno Dario Buzzolan: età, lavoro, libri, figlio, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche la giornalista e conduttrice Luisella Costamagna, una delle protagoniste dell’edizione in corso di Ballando con le Stelle: lei, però, che scendeva in pista con Pasquale La Rocca ha dovuto abbandonare la gara per via di un infortunio. E ora spera nel ripescaggio.

Cosa sappiamo sul compagno di Luisella Costamagna

Si chiama Dario Buzzolan il compagno di Luisella Costamagna. Lui è nato a Torino il 12 ottobre del 1966 ed è un noto scrittore: laureato in filosofia teoretica, ha pubblicato diversi romanzi fra cui Dall’altra parte degli occhi, vincitore del Premio calmino nel 1998. Tra i suoi romanzi, poi, ricordiamo anche Non dimenticarti di respirare, tradotto in Francia, I nostri occhi sporchi di terra, finalista al Premio Strega 2009, Se trovo il coraggio, La vita degna, In verità. Ma è anche autore della prima traduzione italiana di Following The Equator di Mark Twain.

I suoi lavori di successo

Dario Buzzolan è autore di testi teatrali, ma è anche critico cinematografico per la carta stampata e il piccolo schermo. Lui ha scritto saggi sul cinema ed è stato consulente del Festival Internazionale del Film di Roma. Nel 2002, inoltre, ha fatto parte della delegazione ufficiale degli scrittori inviati a rappresentare l’Italia al Salon du Livre di Parigi e nel 2004 e 2005 è stato coautore e conduttore del programma Anni luce su La7. Dario Buzzolan è anche capo autore del programma Agorà e dal 2010 al 2017 è stato autore di numerosi programmi, tra cui Le parole della settimana, Carta bianca.

La storia d’amore con Luisella Costamagna

Dario Buzzolan, figlio di Ugo Buzzolan, è il compagno di Luisella Costamagna. I due non sono sposati, ma dal loro amore è nato l’unico figlio, Davide.

Instagram di Dario Buzzolan

Dario ha un profilo Instagram e con l’account @dariobuzz vanta 519 followers.