Silvia Verdone, chi è la moglie di Christian De Sica: età, carriera, oggi, altezza, foto della sorella di Carlo Verdone, figli e vita privata

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Domenica In. Tra gli ospiti di Mara Venier anche Christian De Sica che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera. Proprio lui che è pronto per una nuova avventura sul piccolo schermo: da sabato 18 marzo, infatti, sarà in televisione nei panni di investigatore dello show Il Cantante Mascherato, che vedrà alla conduzione, ancora una volta, Milly Carlucci. Ma siamo sicuri di conoscere davvero tutto dell’amato attore? Ecco qualche informazione in più su sua moglie, Silvia Verdone.

Cosa sappiamo su Silvia Verdone

Silvia Verdone è nata a Roma il 25 febbraio del 1958 ed è una produttrice cinematografica e teatrale. Figlia dello storico del cinema Mario Verdone, sorella dell’attore e regista Carlo e del regista Luca, anche Silvia alla fine degli anni ’70 ha esordito con una breve esperienza televisiva come signorina buonasera per Rete 3 della Rai. Verso gli anni 2000 è ritornata alla vita pubblica e ha iniziato la sua attività di produttrice, tra l’altro delle pellicole 3 e Simpatici e antipatici, dirette dal marito. Ma anche dello spettacolo teatrale Parlami di me.

Il matrimonio con Christian De Sica, i figli

Nel 1980 Silvia Verdone ha sposato Christian De Sica, che aveva conosciuto quando aveva 14 anni e lui era compagno di classe del fratello Carlo. Dal loro amore sono nati i figli Brando e Maria Rosa. Brando ha seguito le orme dei genitori, è venuto al mondo nel 1983 e oggi è un affermato attore e regista. Sappiamo, infatti, che ha esordito nel 1993 sul grande schermo, poi ha preso parte a film e fiction in tv, prima di trasferirsi a Los Angeles per studiare recitazione. Tra i suoi lavori ricordiamo:

A spasso nel tempo

Compagni di scuola

Attenti a quei tre

Amici come prima (qui ha affiancato suo padre alla regia).

Instagram

Silvia Verdone ha un profilo Instagram e con l’account @silviadesica vanta pochi followers. Lei è una donna schiva e riservata e sui social pubblica molte foto dei suoi cani. Che ama follemente.