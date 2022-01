A che ora inizia Doc Nelle Tue Mani 2: orario, quante puntate e quando finisce la fiction con Luca Argentero

L’attesa è quasi finita perché dopo il successo della prima stagione questa sera, giovedì 13 gennaio, tornerà in prima serata su Rai 1 la fiction con Luca Argentero, Doc nelle tue mani. Una seconda stagione che i fan stanno aspettando da tempo, episodi che sicuramente appassioneranno, tra un colpo di scena e l’altro. Tra amori nati in corsia, pazienti da curare e ricordi per il Dottor Andrea Fanti (interpretato da Luca Argentero) da ritrovare. Ma cosa succederà stasera? E a che ora bisogna sintonizzarsi davanti alla televisione? In quest’articolo troverete tutte le risposte alle vostre domande e curiosità!

A che ora inizia Doc nelle tue Mani 2?

L’appuntamento con Doc nelle tue mani, fiction giunta alla sua seconda e imperdibile stagione, è per questa sera, giovedì 13 gennaio, subito dopo i Soliti Ignoti, intorno alle 21.30.

Doc nelle tue mani 2: quante puntate sono e quando finisce

I nuovi episodi, proprio come è accaduto per la prima stagione, sono 16, per un totale di ben 8 prime serate. Salvo cambiamenti del palinsesto, quindi, la fiction terminerà giovedì 3 marzo.

Doc nelle tue mani: cosa è successo nella prima stagione e cosa vedremo nella seconda, le anticipazioni

La fiction sarà ancora incentrata su Andrea Fanti, primario del reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano, al quale un colpo di pistola ha cancellato ben dodici anni di memoria. A causa di questa amnesia, il dottore ha dovuto ricostruire, passo dopo passo, la sua vita. Nella prima stagione, infatti, Andrea Fanti è tornato a essere il medico empatico, quello che ascolta i pazienti e quello che non è stato pienamente reintegrato nell’organico dell’ospedale. Nella vita privata, invece, è diviso tra due donne: Agnese, la moglie da cui non ricordava di aver divorziato e che continua ad amare, e Giulia, l’assistente con cui ha scoperto di avere iniziato una relazione.

Nella seconda stagione ritroveremo Andrea Fanti, ignaro come tutti, della pandemia che sta per arrivare, con Milano come epicentro mondiale. Lui e i suoi colleghi, come tutti i medici italiani, affronteranno l’emergenza Covid, ma senza indugiare sulla fase critica dell’emergenza. Non solo. Andrea Fanti cercherà di diventare il nuovo primario, ma dovrà anche fare i conti con il senso di colpa per qualcosa che è successo nel momento peggiore dell’emergenza.