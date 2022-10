Giampiero Mughini, chi è la moglie Michela Pandolfi: età, figli, lavoro, foto

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche il giornalista Giampiero Mughini, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera fino all’ultima esperienza a Ballando con le Stelle alla vita privata accanto a Michela Pandolfi, sua moglie.

La storia d’amore tra Giampiero Mughini e Michela Pandolfi

Michela Pandolfi è nata nel 1957 e oggi è la compagnia di Giampiero Mughini. La donna, di cui non abbiamo molte informazioni perché preferisce tenersi lontana dai riflettori, è mamma e nonna, ma i figli non sono nati dall’amore con il giornalista, ma da una precedente relazione. I due, in ogni caso, sono sposati da circa 30 anni, ma insieme non hanno figli.

La coppia non si è mai esposta, ha sempre tenuto lontano l’intimità dal gossip, ma nel 2019 Mughini e sua moglie si sono presentati nel salotto di Caterina Balivo a Vieni da me e lì si sono raccontati.

Un legame solido

Proprio in quell’occasione, Mughini si è raccontato e ha parlato della moglie, descrivendola ‘soffice come una piuma’. Il loro è un amore forte, segnato anche da qualche tradimento: nonostante questo, però, i due sono complici e affiatati come non mai.