Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, chi è la moglie Stefania Picasso: età, vita privata, morte del figlio Alessio, cosa fa oggi

Stefania Picasso è la moglie di Franco Gatti, il cantante dei Ricchi e Poveri scomparso il 18 ottobre 2022. Due i figli della coppia, un maschio e una femmina, Federica e Alessio. Stefania Picasso è sempre stata molto riservata e su di lei si hanno poche notizie. Cerchiamo allora di saperne di più.

Chi è Stefania Picasso la moglie di Franco Gatti dei Ricchi e Poveri

Stefania Picasso si è laureata in architettura ed è sempre stata riservatissima sui social. Con il marito ha dovuto affrontare un grave lutto, la morte del figlio Alessio. Il ragazzo era stato trovato morto nella sua abitazione a Nervi quando aveva solo 23 anni. È stato dopo questa terribile perdita che Franco, scomparso recentemente, aveva lasciato i Ricchi e Poveri. Il marito era affetto invece dal morbo di Crohn sin da ragazzo ma si era “risvegliato” quando ha contratto il coronavirus nel 2020. E’ morto ad ottobre 2022 come detto. Tornando a Stefania Picasso dopo la scomparsa del figlio si è occupata dell’Associazione Oltre l’Orizzonte interessandosi alle attività per cercare di comunicare con l’aldilà.

La vita privata

Nelle ultime apparizioni pubbliche del marito Stefania si è sempre fatta vedere al suo fianco. Per quanto riguarda la sua vita privata, detto del matrimonio e dei figli, pare che Federica invece, l’altra figlia per l’appunto della coppia, abbia avuto due figli rendendo così la moglie del cantante dei Ricchi e Poveri nonna.

La morte del figlio Alessio

E’ stato questo episodio che ha cambiato per sempre la vita sua e quella del marito. A questo proposito Franco Gatti aveva dichiarato:

“È contro natura che un figlio di 22 anni sia morto mentre un padre di 70 anni, pieno di acciacchi, è ancora vivo. Cerco di trattenere dentro il mio dolore, ma sono disperato, disperato. Lo so, lo spettacolo deve andare avanti anche con la morte nel cuore; però ditemi voi: come faccio?”

Stefania in questi anni ha partecipato a numerosi convegni e talvolta è andata ospite in tv, come per esempio a Domenica In o da Barbara D’Urso. La spiritualità è diventato l’interesse predominante per lei e sostiene che sia possibile comunicare con i morti. Un modo per cercare di convivere con il dolore che l’ha profondamente segnata per la perdita dei suoi affetti più cari.