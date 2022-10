Franco Gatti: chi era il volto dei Ricchi e Poveri, età, carriera, canzoni, la morte del figlio

È morto Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, aveva 80 anni. “È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco”, così hanno dato la notizia della scomparsa di Gatti, familiari e il suo gruppo musicale, I Ricchi e Poveri, composto oltre che da Franco da Angela Brambati, Marilena Occhiena e Angelo Sotgiu.

Chi era Franco Gatti

Franco Gatti era nato a Genova il 4 ottobre del 1942 ed era sposato con Stefania Picasso dalla quale aveva avuto due figli, un maschio e una femmina, Federica e Alessio.

Franco e la sua famiglia nel 2013 sono stati colpiti da un gravissimo lutto, la morte del figlio Alessio. Il ragazzo trovato morto nella sua abitazione a Nervi aveva solo 23 anni. È stato dopo questa terribile perdita che Franco ha lasciato i Ricchi e Poveri.

Franco era affetto dal morbo di Crohn, un morbo del quale era affetto sin da quando era ragazzo e che si era risvegliato quando aveva contratto il coronavirus nel 2020.

La carriera

Gatti ha fatto parte del gruppo de i Ricchi e Poveri sin dagli esordi. Ma ha iniziato la sua carriera nei locali di Genova. Con Angelo Sptgiu aveva dato via al duo Jet, ma poco dopo l’incontro con Angela e Marina sono l’occasione di dare via al gruppo che ha riscosso così tanto successo soprattutto tra gli anni ’70 e ’80.

La nascita del gruppo è avvenuta nel 1967.Si è trattato di un sodalizio musicale che ha riscosso davvero un grande successo, con ben oltre 22 milioni di dischi.

Tanti i dischi dei Ricchi e Poveri che sono saliti fin in cima alla vetta delle classifiche non solo nazionali, ma internazionali. Tra gli altri brani che hanno sigillato la fortuna della band c’è stato: La prima cosa bella, Che sarà, Sarà perché ti amo, Come vorrei, Mamma Maria e Voulez-Vous danser.

Ma il gruppo musicale ha anche preso parte a ben 12 Festival di Sanremo e nel 1985 ha vinto con il brano Se m’innamoro .