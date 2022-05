Ricchi e Poveri: chi sono, età, carriera, canzoni di successo e Instagram

Domenica In. Un’altra imperdibile puntata nel salotto più famoso del fine settimana sta per andare in onda, puntuale come sempre, ad accompagnare il vostro pranzo festivo: Domenica In vi aspetta, come sempre, condotto dalla bravissima e simpaticissima Mara Venier. Oggi tanti gli ospiti in studio, tra questi anche lo storico gruppo italiano ”Ricchi e Poveri”, a narrare i loro successi e le loro curiosità di carriera. Ma conosciamoli meglio prima della puntata.

La storica band italiana

Come molti di voi sapranno, stiamo parlando di veri e propri ”mostri sacri” per la musica italiana di qualche generazione fa: i Ricchi e Poveri sono uno dei gruppi più famosi ed acclamati della nostra tradizione musicale infatti. Un gruppo nato, artisticamente parlando, nel 1967, nella città marinara di Genova.

La formazione

Inizialmente, il gruppo era formato da Franco Gatti, Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu. Subito dopo l’addio di Marina Occhiena, i Ricchi e Poveri sono diventati un trio per poi diventare anche un duo. Dopo qualche anno, e di recente, precisamente a Sanremo 2020, finalmente il gruppo è tornato ad essere composto dai quattro membri originali.

Franco Gatti

Franco Gatti è di Genova, nato e cresciuto lì, dal 4 ottobre 1942. Dopo i primi anni di successi in compagnia della band, un accadimento tragico sconvolge completamente la sua vita: la morte prematura del figlio Alessio, nel 2015. Da allora, Franco decide di ritirarsi lasciando il gruppo con cui aveva già collezionato tantissimi successi. Solamente nel febbraio 2020, decide di partecipare alla reunion del gruppo sul palco del Festival di Sanremo.

Angela Brambati

Angela Brambati, anche lei nasce a Genova, il 20 ottobre 1947. A partire dal 1963, Angela ra fidanzata con Angelo Sotgiu, l’altro componente. Poi ha sposato Marcello Brocherel ed ha avuto con lui un figlio, di nome Luca. Il figlio con il tempo è poi diventato chef e ristoratore dell’agriturismo “La locanda di Mamma Maria” aperto dalla madre.

Marina Occhiena

Poi, la bellissima Marina Occhiena, nata il 19 marzo del 1950, a Genova. Marina ha avuto, durante la sua vita, una relazione Franco Califano e con Marcello Brocherel, all’epoca compagno di Angela Brambati in seguito al quale lasciò il gruppo. Soltanto qualche anno dopo, sposerà il ginecologo Giuseppe Giordano con il quale avrà un figlio nel 1997. Marina è stata una delle prime donne a ricorrere all’inseminazione artificiale per poter diventare mamma.

Angelo Sotgiu