Franco Gatti è morto: il cantante dei Ricchi e Poveri aveva 80 anni

Lutto nel mondo dello spettacolo e della musica (ma non solo). Franco Gatti, il cantante dei Ricchi e Poveri, è morto: si spento all’età di 80 anni e ad annunciare la sua improvvisa scomparsa sono stati proprio i suoi amici, i componenti della band, che all’Ansa hanno detto: “È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco”.

Chi era Franco Gatti

Franco Gatti è morto a Genova, aveva 80 anni, ma al momento ancora non sono state rese note le cause del decesso. Quello che è certo, invece, è che per i suoi amici e per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, di lavorare e collaborare con lui, oggi è un giorno triste: se ne è andato un pezzo di storia della musica italiana, che con le sue canzoni ha fatto sognare intere generazioni.

Il successo con i Ricchi e Poveri

Franco Gatti aveva ottenuto il successo con i Ricchi e Poveri, del quale era stato un volto storico. E dal quale, purtroppo, si era allontanato dopo la morte del figlio Alessio, deceduto nel febbraio del 2013 a causa di un cocktail di eroina e alcol. Nel 2020, poi, era ritornato sulle scene con gli amici di sempre ed era ritornato a Sanremo, sul palco dell’Ariston, per una reunion del quartetto.

Il dramma e la morte del figlio Alessio

Una vita di successi sì, ma segnata anche da un dramma e da un dolore troppo grande per un genitore: suo figlio Alessio nel 2013 è deceduto. Ed era stato proprio Franco Gatti, ospite del salotto di Rai 1 di Caterina Balivo, a raccontare quella tragedia a cuore aperto. “Alessio era incredibile. Si metteva a trafficare in Borsa e dopo sei mesi guadagnava. Gli insegnavo qualche accordo al piano e imparava a suonare. Di studiare non se ne parlava, però era così. Beveva troppo e questa è stata la sua disgrazia” – aveva detto il volto storico dei Ricchi e Poveri. Che ora è volato in cielo e potrà raggiungere suo figlio.