Iva Zanicchi insulta Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle: ‘Tr***’. Lei: ‘Attendo le scuse’

Iva Zanicchi insulta Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle. Una prima serata davvero scoppiettante quella di ieri su Rai 1 dove Milly Carlucci è tornata al timone della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Scontro aperto tra la giornalista Selvaggia Lucarelli e la cantante Iva Zanicchi che certo non se le sono mandate a dire.

L’insulto di Iva Zanicchi a Selvaggia Lucarelli

Un confronto accesso è nato tra le due donne. In particolare, Iva Zanicchi ha insultato a microfono aperto Selvaggia Lucarelli dandole della “tr***”, epiteto che si è sentito chiaramente e al quale le giurata ha risposto durante la notte via social. L’accaduto è subito rimbalzato sui social e la replica della Lucarelli, non si è fatta attendere.

L’esibizione

Tutto è cominciato dopo l’esibizione della Zanicchi che era guidato dal maestro Samuel Peron. La giuria ha mostrato di aver gradito la loro esibizione, tranne — per l’appunto — Selvaggia Lucarelli che ha criticato la performance, arrivando anche a polemizzare con il maestro Peron.

L’alterco si è concluso con un volto molto basso da parte della giurata che ha dato alla coppia “zero”. “Dammi il c***o che vuoi ha commentato la cantante riferendosi alla votazione ricevuta per poi sussurrare nell’orecchio del maestro l’insulto rivolto alla giornalista che è stato ascoltato da tutti i telespettatori a casa per via del microfono aperto.

La reazione della Lucarelli

La questione è diventata virale sui social fino ad arrivare alla condivisione del video da parte della stessa Lucarelli che adesso attende, come lei stessa ha scritto nel post, le scuse da parte della cantante.