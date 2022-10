Sara Simeoni: chi è, età, carriera dell’atleta, oggi, biografia, marito, figli

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’ex altista italiana Sara Simeoni, medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Mosca 1980. Che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata.

Dall’esordio al debutto di Sara Simeoni

Sara Simeoni è nata a Rivoli Veronese il 19 aprile del 1953 e ha cominciato ben presto a frequentare le pedale di atletica, adottando lo stile Fosbury. È stata seguita prima dal tecnico Bragagnolo, poi da Erminio Azzaro, che è diventato suo allenatore e marito. Sara è diventata primatista italiana assoluta quando era ancora nella categoria juniores e nel 1978 a Brescia ha conquistato il record del mondo, 2,01 m.

Le olimpiadi e le vittorie

Sara Simeoni vanta una medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Mosca 1980 e due medaglie d’argento ai giochi olimpici di Montreal nel 1976 e Los Angeles nel 1984. Ma anche un oro e due bronzi agli europei, quattro ori agli europei al coperto, due vittorie alle Universiadi e ai Giochi del Mediterraneo e 24 titoli italiani. Alla fine degli anni ’80 è stata anche interprete di sigle di telefilm, cartoni animati e trasmissioni tv e dal 2017 è vicepresidente del Comitato Regionale Fidal Veneto.

Chi è il marito, vita privata

Sara Simeoni è sposata con Erminio Azzaro, suo allenatore, poi marito dal 1987. Lui è un ex altista e allenatore di atletica leggera: è nato a Pisciotta il 12 gennaio del 1948 e nel 1969 è stato medaglia di bronzo nel salto in alto ai Campionati europei, che si sono svolti ad Atene. Vanta anche un primo posto nella semifinale di Coppa Europa del 1970 e un secondo posto alle Universiadi dello stesso anno. Dal loro amore è nato un figlio, Roberto, anche lui campione italiano juniores di salto in alto. E nel 2010 alla famiglia è stato assegnato il premio Emilio e Aldo De Martino.