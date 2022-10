Sara Simeoni, chi è il marito Erminio Azzaro: età, carriera, oggi, il figlio Roberto

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche la campionessa Sara Simeoni, che si racconterà senza freni: dalla carriera all’amore per il marito, nonché suo allenatore, Erminio Azzaro.

La storia d’amore tra Sara Simeoni ed Erminio Azzaro

Sara Simeoni ed Erminio Azzaro sono sposati dal 1987. Un amore forte, un legame unito dalla stessa passione: quella per lo sport. Erminio è nato a Pisciotta il 12 gennaio del 1948 ed è un ex altista e allenatore di atletica leggera. Nel 1969 è stato medaglia di bronzo nel salto in alto ai Campionati europei, che si sono svolti ad Atene. Vanta anche un primo posto nella semifinale di Coppa Europa del 1970 e un secondo posto alle Universiadi dello stesso anno.

La nascita del figlio Roberto

Dal loro amore è nato un figlio, Roberto, anche lui campione italiano juniores di salto in alto. E nel 2010 alla famiglia è stato assegnato il premio Emilio e Aldo De Martino. Roberto è nato nel 1990, ha 32 anni e anche lui, proprio come i genitori, è uno sportivo e ama il salto in alto. Lui, infatti, ha ottenuto il nuovo primato italiano e la medaglia di bronzo.