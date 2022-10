Sara Simeoni, chi è il figlio Roberto Azzaro: età, carriera, padre, foto e Instagram

Tutto pronto, o quasi, per un’altra imperdibile puntata in compagnia del salotto pomeridiano più apprezzato dagli italiani. Con l’immancabile presenza di Serena Bortone, anche oggi, torna ”Oggi è un altro giorno” ad allietare il nostro primo pomeriggio. Interviste, approfondimenti, temi di attualità e i maggiori personaggi del mondo dello spettacolo, e non solo, ci aspettano a breve per rivelarsi davanti alle telecamere Rai. In studio, oggi, ci sarà anche la medaglia d’oro Sara Simeoni. Tra i temi affrontati ci sarà sicuramente anche quello di suo figlio, Roberto Azzaro, scopriamo qualcosa in più su di lui.

Sara Simeoni: una famiglia ”atletica”

Parlare del figlio di Sara Simeoni, inevitabilmente comporterà un discorso destinato ad estendersi su tutta la famiglia, e quindi anche sul marito, Erminio Azzaro che, insieme a Roberto Azzaro, sono rispettivamente marito e figlio della campionessa, la leggenda azzurra del salto in alto. Una famiglia a dir poco ”atletica” la loro, senza nessuna esagerazione di sorta. Lei, ovviamente, e le sue doti da saltatrice sono note in tutto il mondo – come confermato anche dalle sue vittorie – ma non tutti sanno che anche suo marito non è da meno. Anche il suo compagno di vita e suo figlio sono due ottimi saltatori. Ma non è tutto, perché il marito Erminio è diventato l’allenatore di Sara Simeoni, con quest’ultima che l’ha convinto ad allenarla con un vero e proprio ricatto – si fa per ridere: “Se non mi alleni tu, smetto”.

Leggi anche: Oggi è un altro giorno, Serena Bortone torna in tv: ecco quando

Padre e figlio, come la madre

Ovviamente, Erminio Azzaro ha accettato l’incarico, e questo anche per fortuna nostra, trasferendo successivamente l’unione professionale anche nella vita intima e privata: i due si sono uniti in matrimonio e dal loro grande amore è nato, appunto, Roberto, anche lui figlio d’arte, potremmo dire, senza però mai raggiungere i primati della madre: è stato solamente campione italiano di salto in alto juniores. Anche il padre, però, si è fatto valere, fissando il primato italiano con la misura di 2.15 metri durante il World Formia Meeting nel 1969. Inoltre, ricordiamo anche che Erminio Azzaro, marito di Sara Simeoni, è in grado di vantare anche un primo posto nella semifinale di Coppa Europa. Una famiglia niente male no?