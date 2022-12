Chi vincerà Ballando con le Stelle 2022? Quote scommesse e pronostici

Ballando con le Stelle si avvia alle battute finali. In tanti si staranno chiedendo quale sarà la coppia che si aggiudicherà il primato nello show condotto da Milly Carlucci. Secondo gli esperti la più papabile alla vittoria è la coppia composta da Ema Stokholma e Angelo Madonia. Tantissimi i telespettatori che fanno il tifo per i due concorrenti che oltre a fare coppia nella trasmissione sono diventati una coppia nella vita. I due tra un passo di ballo e un altro si sono innamorati creando intorno a loro un alone di simpatia e affetto da parte del pubblico a casa.

Ma non avranno una vittoria facile Ema e Angelo che dovranno fare i conti con concorrenti agguerriti come: Alessandro Egger e Gabriel Garko che, nel corso delle puntate, si sono dimostrati in grado di poter puntare alla vittoria. Una sfida all’ultimo ballo che vedrà i potenziali vincitori cimentarsi in volteggi e prese per aggiudicarsi il primato.

Le varie agenzie di scommesse: Snai, Sisal, Golden Bet, Eurobet sembrano concordare sulla vittoria di Stokholma -Madonia. Non resta che aspettare l’ultima puntata fissata per venerdì 23 dicembre, alle 20 e 35 su Rai 1. In quella circostanza scopriremo se effettivamente Ema e Angelo si accaparreranno la vittoria e se Iva Zanicchi e Rosanna Banfi saranno realmente relegate in coda alla classifica. Lo spettacolo si annuncia entusiasmante e decreterà i vincitori di questa edizione, coloro che succederanno ad Arisa e Vito Coppola, vincitori dell’edizione 2021. Uno show ancora più avvincente data la presenza di giudici irreprensibili: Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli.