Ballando con le stelle, anticipazioni finale 23 dicembre 2022: coppie finaliste, ballerini per una notte, classifica e chi vincerà stasera

Il momento tanto atteso è arrivato perché questa sera, dopo la prima finale di sabato scorso, andrà in onda la finalissima di Ballando con le Stelle. Che eccezionalmente terrà compagnia al pubblico di venerdì, come sempre a partire dalle 20.35 circa, subito dopo il TG1. Alla conduzione Milly Carlucci, mentre i protagonisti, volti noti del mondo dello spettacolo (e non solo), sono già pronti per scendere in pista. Tra le coppie rimaste in gara si nascondono i vincitori di questa edizione. Chi avrà questo privilegio?

Riccardo Cocciante ballerino per una notte

Dopo la prima finale di sabato, che ha visto il ripescaggio di Luisella Costamagna, che aveva deciso di andare via dopo l’infortunio, questa sera su Rai 1 andrà in onda la finalissima di Ballando con le Stelle. E il conto alla rovescia si può attivare. Come ballerino per una notte, stando alle anticipazioni, arriverà il cantante Riccardo Cocciante, che celebrerà anche il ventennale dell’opera scritta da lui. E cioè Notre dame de Paris.

Quali sono le coppie finaliste

In attesa di capire cosa succederà stasera, ecco le coppie finaliste, quelle che stasera scenderanno in pista. E affronteranno sì la temuta giuria, ma anche il pubblico. Rivedremo queste coppie:

Ema Stokholma e Angelo Madonia (fidanzati anche fuori dalle telecamere)

Alessandro Egger e Tove Villfor

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

Gabriel Garko e Giada Lini

Iva Zanicchi e Samuel Peron

Rosanna Banfi e Simone Casula –

Luisella Costamagna-Pasquale La Rocca – (ripescati sabato scorso).

L’appuntamento con la finale, quindi, è per stasera, subito dopo il TG1. E in diretta, come sempre, dal Teatro dell’Auditorium del Foro Italico di Roma. Tra emozioni e polemiche, che sicuramente non mancheranno. Anche e soprattutto tra la giuria, tra ‘frecciatine’ e commenti pungenti.