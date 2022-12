Ballando con le Stelle, quale coppia è stata eliminata ieri e chi è in finale? Classifica e data ultima puntata

Il conto alla rovescia si può attivare perché mancano davvero pochissimi giorni alla finalissima di Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera di Rai 1 che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Tra un passo di salsa e uno di tango, i concorrenti in gara, tutti volti noti del mondo dello spettacolo, anche quest’anno hanno deciso di mettersi in gioco e di scendere in pista al fianco di ballerini professionisti. Ma cosa è successo nella prima finale di sabato 17 dicembre? E quali sono le coppie che andranno direttamente in finale?

Quali sono le coppie finaliste di Ballando con le Stelle 2022

Le coppie in gara, quelle che sono arrivate alla prima finale di Ballando con le Stelle, sono:

Iva Zanicchi e Samuel Peron

Rosanna Banfi e Simone Casula

Ema Stokholma e Angelo Madonia

Gabriel Garko e Giada Lini

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

Alessandro Egger e Tove Villfor

È tra di loro che si nasconde la coppia vincitrice? O tra quelle ripescate?

Ballando con le Stelle, anticipazioni prima finale 17 dicembre 2022: coppie in gara, ospiti e classifica di stasera

Si perché anche le coppie eliminate, quelle a bordo pista, hanno la possibilità di rientrare in gioco. Perché i colpi di scena, a Ballando con le Stelle, non finiscono mai. Tra gli eliminati: Marta Flavi-Simone Arena, Giampiero Mughini-Veera Kinnunen, Paola Barale-Roly Maden, Luisella Costamagna-Pasquale La Rocca, Dario Cassini-Lucrezia Lando, Lorenzo Biagiarelli-Anastasia Kuzmina. Qualcuno di loro ritornerà a scaldarsi e a scendere in pista?

La classifica dopo la puntata del 17 dicembre

Questa la classifica dopo la puntata di ieri sera dalla quale si ripartirà nella prossima puntata:

Ema Stokholma e Angelo Madonia – 30 punti

Alessandro Egger e Tove Villfor – 25 punti

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu – 20 punti

Gabriel Garko e Giada Lini – 15 punti

Iva Zanicchi e Samuel Peron – 10 punti

Rosanna Banfi e Simone Casula – 5 punti

Luisella Costamagna-Pasquale La Rocca – 0 punti (coppia ripescata)

Quando va in onda l’ultima puntata?

L’ultima puntata di Ballando con le Stelle 2022, dopo il periodo di stop per via dei Mondiali, andrà in onda, salvo cambiamenti del palinsesto, venerdì 23 dicembre. E sempre in diretta e in prima serata, a partire dalle 20.35 circa. Chi trionferà in questa edizione, dove non sono certo mancate polemiche e squalifiche? Come non ricordare il ‘caso’ Montesano? Tra emozioni e sorprese, non ci resta che aspettare la finalissima di venerdì prossimo!